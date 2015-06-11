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Yaşam

Pornhub uzayda porno çekmeye hazırlanıyor!

Sexplorations ismini taşıyacak film için ek yüksek bağışı yapanlar seks pozisyonları için karar verme hakkına sahip olacak

11 Haziran 2015 22:54

Dünyanın en ünlü porno sitelerinden Pornhub, dünyanın ilk uzayda geçen porno film ile karşımıza çıkmak için bağış topluyor.

Türkiye’de engelli olsa da dünyanın en çok tıklanan porno sitelerinden biri olan Pornhub, bağış toplama sitesi Indiegogo'da başlattığı kampanya ile uzayda dünyanın ilk porno filmini çekmek istediğini duyurdu. Ancak bu sıra dışı deneyim için Pornhub'ın, tam 3.400.000 dolara ihtiyacı var.

 

Brazzers'taki kel adam başrolde

 

Shiftdelete’te  yer alan habere göre, Eğer bu proje hayata geçirilirse uzayda çekilen ilk porno filimde Brazzers'daki kel adam diye bilinen Johnny Sins ve Eva Lovia başrolde olacak.

Pozisyonları En Yüksek Bağışı Yapanlar Belirleyecek

Sexplorations ismini taşıyacak olan bu film için ek yüksek bağışı yapanlarseks pozisyonları için karar verme hakkına sahip olacak.

Projeye destek olmak için tıklayınız.

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