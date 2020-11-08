Eski Merkez Bankası Meclisi Üyesi Prof. Dr. Kuruç: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şey kalmadı
08 Kasım 2020 07:49
Eski Merkez Bankası Meclisi Üyesi Prof. Dr. Bilsay Kuruç, geçen yıl, 6 Temmuz’da Merkez Bankası (MB) Başkanlığı görevinden alınan Murat Çetinkaya’nın yerine görevlendirilen Murat Uysal, 16 ay sonra görevden alınması ve yerine eski AKP’li bakan Naci Ağbal’ın atanmasını yorumladı. Kuruç, "Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şey kalmadı" görüşünü savundu.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Merkez Bankası'nın bağımsız olmasıyla “piyasalarla banka arasında soluk alıp verme sisteminin kurulmasının” amaçlandığını dile getiren Kuruç, “Bu şekilde başkanın değiştirilmesiyle piyasaya güven verilmez. Yasada MB başkanının, üyelerinin nasıl değiştirileceği konusunda belli kurallar vardır. Ama ortada yasa falan da kalmadı. Kişilerle değil kurumlarla güven verilebilir.” dedi.
Kuruç, “Geriye kurum olarak MB kalmıştı. Ancak o kurumun işleme esaslarını dikkate almazsanız o zaman istediğiniz şeyi de gerçekleştiremezsiniz. MB piyasalar için bir işaret feneri olmalı. Ancak MB’nin ışığı söndürülüyor” diye konuştu.