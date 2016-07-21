Eski AYM Başkanvekili Dinçer: Gazetelerden gördüğümüze göre o general işkenceye tabi tutulmuştur

Darbe girişimi şüphelisi komutanların, yüzünde ve kollarında yara izleriyle fotoğraflarının yayınlanması ve emir altındaki erlerin sokaklarda darp edilmesine yönelik yargı mensuplarından uyarı geldi. Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Güven Dinçer, "Sokaktaki insanlar cezalandırma, polis de işkence yapamaz. Gazetelerden gördüğümüz ve televizyonlardan izlediğimize göre o general açıkça işkenceye tabi tutulmuştur. Bu yüz kızartıcıdır" diye konuştu.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Dinçer, “Gözaltına alınanların vücut bütünlüğü devletin güvencesi altındadır. Fotoğraflardan işkence olduğu çıplak gözle bile anlaşılıyor” dedi. Yargı mensupları şu tepkileri dile getirdiler:

"İnsanlık dışı ve yüz kızartıcı"

Güven Dinçer darbe girişimi gecesi ve sonrasında gözaltılar sırasında yaşananlarla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Kişi gözaltına alındığı, tutuklandığı ve mahkûm edildiğinde hayatından, vücut bütünlüğünden ve onurunun korunmasından devlet sorumludur. Ama gazetelerden gördüğümüz ve televizyonlardan izlediğimize göre o general (Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk) açıkça işkenceye tabi tutulmuştur. Bu yüz kızartıcıdır. Kim hangi suçtan yargılanırsa yargılansın işkence yapılamaz. İşkence insanlık dışıdır. Bütün bunların siyasi sorumluluğu Adalet ve İçişleri bakanlarına aittir. Orada kim oturuyorsa devlete hâkim olmak ve bunları önlemek durumdadır. Bu olaylar zincirleme artarak devam ediyor. Ceza verme ve ceza kurallarını koyma hakkı devletindir. Sokağın adamı yahut devleti temsil eden güvenlik güçleri cezalandıramaz. Ancak asayişi yerine getirirler. Görevleri şüphelileri mahkemeye götürmektir sadece. Ne yazık ki, Türkiye’de çok kötü şeyler yaşanıyor. Yargılamalar hukuk çiğnenmeden yapılmalıdır.”

"Adalet yüzünün akıyla çıkacak"

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz: “Hâkim ve savcılarımızın tamamı şu anda beyni ve yürekleri bağımsız hâkim edebine sahip arkadaşlarımızdan oluşuyor. Zaten sıkıntılıydık, görevden uzaklaştırmalar nedeniyle daha da sıkıntılı bir hal aldı mahkemelerimiz. Ama hâkim ve savcılarımızın tamamına, hukuk bilgilerine, edeplerine, hukuk adamlıklarına, meslek ahlaklarına güvenim tam. O nedenle Türkiye bu süreci adil bir şekilde yürütecek ve adalet yüzünün akıyla bu süreçten çıkacaktır. Buna inanıyorum. Biz de bu sürecin adil, en hukuki zeminde kalarak yürütülmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”

"Yeniden yargılama istenebilir"

Hâkim ve savcıların paylaşım sitesi adalet.org’da da soruşturulan 2 bin 740 yargı mensubunun cezalandırılması halinde, verdikleri kararların yeniden yargılama nedeni olup olmayacağı tartışıldı. Bir hâkim, “Bu hâkim ve savcıların baktıkları davalar verdikleri hükümler hukuken geçerli olacak mi?” diye sordu. Meslektaşı “Bence iade-i muhakeme istenebilir” diye yazdı. Yargı kulislerinde, bu hakimlerin mahkumiyetlerinin yeniden yargılama nedeni sayılabileceği, binlerce davanın yeniden görülmesi yolunun açılabileceği savunuldu.

Eski AYM Başkanı Güven Dinçer uyardı: “Sokaktaki insanlar cezalandırma, polis de işkence yapamaz. Polisin görevi şüphelileri mahkemeye teslim etmektir. Tutukluların vücut bütünlüğü devletin sorumluluğundadır.”