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15 Temmuz Darbe Girişimi

Davutoğlu'ndan Akın Öztürk açıklaması: Eğer Hava Kuvvetleri'nde komutan olarak kalsaydı...

Öztürk görevde kalma süresi olduğu halde görevden alınmıştı

19 Temmuz 2016 13:45

Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı programda darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ahmet Davutoğlu, Akın Öztürk'ün görevde kalma süresinin olduğu halde neden görevden alındığının bugün daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Davutoğlu, TSK içerisindeki cuntacı askerlerin giriştiği darbenin 1 numaralı ismi olarak olarak gösterilen Akın Öztürk'ün görev süresinin olmasına rağmen neden görevden alındığının önemine dikkat çekti. Davutoğlu, "Düşünün ki; eğer Akın Öztürk Hava Kuvvetleri'nde komutan olarak kalsaydı bugün nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırdık herhalde herkes takdir eder" şeklinde konuştu.

Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Gün geçti artık daha rahat ifade edebiliriz. Akın Öztürk Paşa, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan süresi varken niye alındı? Normalde süresi vardı ve Akın Paşa kalırdı. Cumhurbaşkanımız ve Hulusi Akar Paşayla yaptığımız istişarelerde gelinen noktadır o. Düşünün ki; eğer Akın Öztürk Hava Kuvvetleri'nde komutan olarak kalsaydı bugün nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırdık herhalde herkes takdir eder. Tedbirleri geçen seneden beri almaya başladık."

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