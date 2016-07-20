'Cunta liderliği' ile suçlanan Orgeneral Akın Öztürk, adliyede böyle görüntülendi

Darbe girişiminin lideri olduğu ileri sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün adliyede çekilmiş fotoğrafı ortya çıktı. Öztürk, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bir gün sonra, 16 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı. Orgeneral Akın Öztürk’ün gözaltına ilişkin ilk görüntüleri ise pazar günü yayınlandı.

Sekiz soruda 15 Temmuz darbe girişimi

Arkadan plastik kelepçeli olan Öztürk’ün sağ kulağı bandajlıydı. Öztürk’ün vücudunda küçük morluklar vardı. Gözaltındaki Öztürk’ün pazartesi günü adliyeye sevk edilirken çekilen ikinci fotoğrafı ise dün Milliyet gazetesinde yayımlandı.

Orgeneral Öztürk’ün sol gözünün altındaki ve sol yanağındaki morluk dikkat çekti. İlk fotoğrafta çizgili tişörtlü olan Öztürk, ikinci fotoğrafta gömlekli.

Öztürk ilk fotoğrafa göre daha bitkin görünürken, elleri kelepçeli beklediği ve her iki yanında polis bulunduğu görülüyor.