T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

'Cunta liderliği' ile suçlanan Orgeneral Akın Öztürk, adliyede böyle görüntülendi

Öztürk’ün sol gözünün altındaki ve sol yanağındaki morluk dikkat çekti

20 Temmuz 2016 13:56

Darbe girişiminin lideri olduğu ileri sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün adliyede çekilmiş fotoğrafı ortya çıktı. Öztürk, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bir gün sonra, 16 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı. Orgeneral Akın Öztürk’ün gözaltına ilişkin ilk görüntüleri ise pazar günü yayınlandı.

 

Sekiz soruda 15 Temmuz darbe girişimi

 

Arkadan plastik kelepçeli olan Öztürk’ün sağ kulağı bandajlıydı. Öztürk’ün vücudunda küçük morluklar vardı. Gözaltındaki Öztürk’ün pazartesi günü adliyeye sevk edilirken çekilen ikinci fotoğrafı ise dün Milliyet gazetesinde yayımlandı.

Orgeneral Öztürk’ün sol gözünün altındaki ve sol yanağındaki morluk dikkat çekti. İlk fotoğrafta çizgili tişörtlü olan Öztürk, ikinci fotoğrafta gömlekli.

Öztürk ilk fotoğrafa göre daha bitkin görünürken, elleri kelepçeli beklediği ve her iki yanında polis bulunduğu görülüyor.

ETİKETLER

Akın Öztürkdarbe15 Temmuzcunta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24