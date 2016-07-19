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15 Temmuz Darbe Girişimi

Orgeneral Akın Öztürk ve 25 general tutuklandı

Öztürk, savcılığa verdiği ilk ifadede darbe girişimine iştirak ettiği iddialarını reddeti

19 Temmuz 2016 01:35

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde darbe girişiminde bulunan cuntanın lideri olduğu suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyesi olan Orgeneral Akın Öztürk ile beraber Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 25 general tutuklandı. Öztürk, savcılığa verdiği ilk ifadede darbe girişimine iştirak ettiği iddialarını reddeti. 

İşte Akın Öztürk’ün savcılık ifadesi

Savcılık ifadesinde darbeye katılmadığını, önlemeye çalıştığını belirten Öztürk, “Benim tecrübelerime göre bu askeri darbeye teşebbüsü paralel yapının gerçekleştirdiğini düşünüyorum ancak bu işi TSK içerisinde kimin organize edip gerçekleştirdiğini kestiremiyorum. Askeri darbe girişimi güçsüz bir Türkiye isteyen yabancı misyonların işi olabilir. Pensilvanya’daki kişinin emir verip bu işi yaptırabilecek gücü yoktur. Bu olayda paralel yapı kullanılmış olabilir. Tümgeneral Kubilay Selçuk ve Tuğgeneral Mehmet Dişli ile bu askeri darbeyi neden yapmaya çalıştıkları konusu ayrıntılı konuşmadım. Ne maksatla bunun yapıldığını bilmem” dedi.

 

Necdet Özel: Darbe niyeti varsa neden kuvvet komutanıyken yapmadı?

 

Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Öztürk için “Hiçbirimizde bir şüphe uyandırmadı. Böyle bir niyeti varsa neden hava kuvvetleri komutanıyken bunu yapmadı? O zaman bütün hava kuvvetleri elindeydi?" demişti.

 

Milli Savunma Bakanı: “O adam önlemeye çalışıyordu” diyenler var

 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Akın Öztürk yaptı diyemiyoruz, bunun kararını yargı verecek. Akın Öztürk'ün karşı olduğu da, içinde olduğu duyumları bana geldi. Bu işin başında şu isim vardır demem mümkün değil” demişti.

 

Öztürk'ün darbe girişiminden sonra Doğan Haber Ajansı'na yaptığı açıklama şöyleydi:

“Yüksek Askerî Şura üyesi olarak milletinin emrinde olan ben Hava Orgeneral Akın Öztürk; kalkışma başladıktan itibaren kısa süre içerisinde bulundukları yere ulaşarak sürekli bir şekilde Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte hareket ettim ve yanında bulundum. Milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadığım gibi, ülkemiz açısından en az zararla atlatılabilmesi için elimden geleni yaptım. Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Abidin Ünal'ın isteği üzerine faillerle bizzat münazara ederek bir an önce hatalarından dönmeleri için gayret sarf ettim.”

 

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