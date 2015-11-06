Eski Atletizm Federasyonu Başkanı, çete kurup Aslı Çakır'dan 500 bin, Katar'dan 5 milyon dolar istemiş!

Alman ARD Televizyonu ile İngiliz Sunday Times gazetesinin geçtiğimiz ağustos ayında yayımladığı doping dosyasının ihbar kabul eden Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), iddiaları soruşturmak üzere üç kişiden oluşan bir komisyon kurdu. Eski WADA Başkanı Richard Pound, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakimi Richard McLaren ve Bavyera Polis Teşkilatı'ndan Günter Younger'den oluşan komisyon, 3 ay süren çalışma sonucunda bir rapor hazırlayıp WADA'ya sundu.

WADA’nın raporuna göre, 3 Kasım’da gözaltına alınan ardından 500 bin Euro kefaletle serbest bırakılan Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack, iki oğlu Papa Massata, Khalil, hukuk danışmanı Habib Cisse ve IAAF Anti Doping Direktörü Gabrielle Dolle ile birlikte çete kurup, adları doping iddialarına karışan sporcuları 'haraca' bağladı. Kan değerlerinde anormallik tespit edilen Aslı Çakır Alptekin'den 'dosyayı kapatma' karşılığında 500 bin dolar rüşvet isteyip alamayan çetenin en büyük gelir kaynağı ise Rus atletler oldu. Sadece maratoncu Liliya Shobukhova'dan 569 bin dolar alan çetenin, 5 Rus sporcudan daha şantajla para sızdırdığı belirlendi.

Raporda yer alan iddiaya göre, Diack'ın oğlu Papa Massata, '2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ev sahipliğini size vereceğiz' vaadiyle Katar'dan 5 milyon dolar istedi. Ev sahipliği başka bir ülkeye gidince Katar parayı vermedi, ancak Papa Massata Diack, "Ben sizin için o kadar mesai harcadım" diyerek parayı istemeye devam ediyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, futbol, atletizm...



Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile başlayan skandallar spor dünyasının boğazına kadar yolsuzluk batağında olduğunu gösteriyor... Olimpiyat düzenlemek isteyen ülkelerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerine rüşvet verdiği iddiaları yıllarca spor gündeminin baş köşesini meşgul etti. IOC, yıllar süren soruşturmaların ardından, adları yolsuzluğa karışan kişilerle yollarını ayırdı. Ardından bir başka skandal FIFA’da ortaya çıktı. Aralarında FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin de bulunduğu 50'ye yakın yönetici görevden uzaklaştırıldı. Bir kısmı halen hapiste bulunan bu kişiler hakkındaki soruşturma sürüyor. WADA’nın raporunda yer alan iddialar ise önümüzdeki günlerde sporun gündemini meşgul edecek gibi görünüyor.