T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski Atletizm Federasyonu Başkanı, çete kurup Aslı Çakır'dan 500 bin, Katar'dan 5 milyon dolar istemiş!

WADA raporuna: Eski IAAF Başkanı, kan tahlillerinde doping çıkan sporcuları haraca bağladı!

06 Kasım 2015 20:06

Alman ARD Televizyonu ile İngiliz Sunday Times gazetesinin geçtiğimiz ağustos ayında yayımladığı doping dosyasının ihbar kabul eden Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), iddiaları soruşturmak üzere üç kişiden oluşan bir komisyon kurdu. Eski WADA Başkanı Richard Pound, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakimi Richard McLaren ve Bavyera Polis Teşkilatı'ndan Günter Younger'den oluşan komisyon, 3 ay süren çalışma sonucunda bir rapor hazırlayıp WADA'ya sundu. 

WADA’nın raporuna göre, 3 Kasım’da gözaltına alınan ardından 500 bin Euro kefaletle serbest bırakılan Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) eski başkanı Lamine Diack, iki oğlu Papa Massata, Khalil, hukuk danışmanı Habib Cisse ve IAAF Anti Doping Direktörü Gabrielle Dolle ile birlikte çete kurup, adları doping iddialarına karışan sporcuları 'haraca' bağladı. Kan değerlerinde anormallik tespit edilen Aslı Çakır Alptekin'den 'dosyayı kapatma' karşılığında 500 bin dolar rüşvet isteyip alamayan çetenin en büyük gelir kaynağı ise Rus atletler oldu. Sadece maratoncu Liliya Shobukhova'dan 569 bin dolar alan çetenin, 5 Rus sporcudan daha şantajla para sızdırdığı belirlendi.

Raporda yer alan iddiaya göre, Diack'ın oğlu Papa Massata, '2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ev sahipliğini size vereceğiz' vaadiyle Katar'dan 5 milyon dolar istedi. Ev sahipliği başka bir ülkeye gidince Katar parayı vermedi, ancak Papa Massata Diack, "Ben sizin için o kadar mesai harcadım" diyerek parayı istemeye devam ediyor.

 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, futbol, atletizm...
 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile başlayan skandallar spor dünyasının boğazına kadar yolsuzluk batağında olduğunu gösteriyor... Olimpiyat düzenlemek isteyen ülkelerin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyelerine rüşvet verdiği iddiaları yıllarca spor gündeminin baş köşesini meşgul etti. IOC, yıllar süren soruşturmaların ardından, adları yolsuzluğa karışan kişilerle yollarını ayırdı. Ardından bir başka skandal FIFA’da ortaya çıktı. Aralarında FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin de bulunduğu 50'ye yakın yönetici görevden uzaklaştırıldı. Bir kısmı halen hapiste bulunan bu kişiler hakkındaki soruşturma sürüyor. WADA’nın raporunda yer alan iddialar ise önümüzdeki günlerde sporun gündemini meşgul edecek gibi görünüyor.

 

 

ETİKETLER

aslı çakır alptekindopingıaafatletizm federasyonuharaçrüşvet

İlgili Haberler

Süreyya Ayhan, Aslı Çakıralp Tekin'e alacak davası açtı

Milli atlet Süreyya Ayhan Kop, aralarında yapılan sözleşmeye uymadığı gerekçesiyle olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'e alacak davası açtı

Olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'e doping cezası: Altın madalyası alındı, 8 yıl men edildi!

Aslı Çakır Alptekin, 1500 metre koşuda altın madalya kazanmıştı

Aslı Çakır Alptekin 2 bin 575 Cumhuriyet altınını iade edecek

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda doping yaptığı tespit edilen Milli atlet Aslı Çakır Alptekin 8 yıl men cezası almıştı

Spor Bakanlığı Aslı Çakır Alptekin ve Nevin Yanıt'tan ödülleri geri istedi

Aslı Çakır Alptekin'in 1 Milyon 674 Bin 660 Lira, Nevin Yanıt'ın ise 276 Bin 660 Lira geri iade etmesi gerektiği belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24