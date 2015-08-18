Aslı Çakır Alptekin 2 bin 575 Cumhuriyet altınını iade edecek

Spor Genel Müdürlüğü (SGM), 2012 Londra Olimopiyatları'nda doping yaptığının tespit edilmesi üzerine müsabakalardan 8 yıl men edilen milli atlet Aslı Çakır Alptekin'e verilen altınların iadesini isteyecek.

SGM'nin "Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında uluslararası organizasyonlarda elde ettiği madalyalar karşılığında ödül alan Aslı, bunları iade etmek zorunda kalacak.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) doping yaptığı gerekçesiyle Aslı Çakır Alptekin'e verdiği 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının ardından sporcuya verilen ödüller, kararın Atletizm Federasyonuna ulaşmasının ardından istenecek.

Aslı Çakır Alptekin, 2011 Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın, 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştı.

Milli atlete bu başarıları nedeniyle SGM tarafından 2 bin 575 Cumhuriyet altını karşılığı para ödülü verilmişti.

Prosedüre göre, sporcunun doping yaptığının kesinleşmesinin ardından, yasal olarak ödüllerin sporcudan alınması için dava açılacak.

Prosedürün işlemesi için CAS'ın, Aslı ile ilgili kesinleşen doping kararını Türkiye Atletizm Federasyonuna iletmesi gerekiyor. Federasyonun kararı Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirmesinin ardından SGM, en geç bir ay içinde mahkemeye başvurarak, ödül karşılığı paranın iadesi için dava açabilecek.