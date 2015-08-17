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Spor

Olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'e doping cezası: Altın madalyası alındı, 8 yıl men edildi!

Aslı Çakır Alptekin, 1500 metre koşuda altın madalya kazanmıştı

17 Ağustos 2015 19:23

Aslı Çakır Alptekin’in 2012 Londra Olimpiyatları’nda 1500 metrede kazandığı altın madalya doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı. Aslı Çakır Alptekin, 8 yıl spordan men edildi.

2012 yılında Londra'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye 1500 metre finalinde Alptekin 4.10.23’lük derecesiyle birinci  Gamze Bulut 4.10.40’la ikinci olarak Türk spor tarihinde en büyük başarılardan birine imza atmışlardı. 

Bir yıl sonra IAAF, Alptekin’in biyolojik pasaportunda doping şüphesi uyandıracak sapmalar tespit edildiğini belirterek spordan men etmişti.  Alptekin bunun üzerine CAS’a başvurarak itirazda bulunmuştu. 

Milli atlet, 2004 Dünya Gençler Şampiyonası'nda doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl müsabakalardan men edilmişti. Son kararla 8 yıl spordan men edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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