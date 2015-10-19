Spor Bakanlığı Aslı Çakır Alptekin ve Nevin Yanıt'tan ödülleri geri istedi

Spor Bakanlığı, doping testleri pozitif çıkan Aslı Çakır Alptekin ve Nevin Yanıt'a verilen ödüller geri istedi.

Aslı Çakır Alptekin, Nevin Yanıt, Antrenörleri ve kulüpleri devletten aldıkları 2 Milyon 229 Bin 110 Lira tutarındaki para (Cumhuriyet Altını) ödüllerini geri iade edecekler.

Aslı Çakır Alptekin'in 1 Milyon 674 Bin 660 Lira, Nevin Yanıt'ın ise 276 Bin 660 Lira geri iade etmesi gerektiği belirtildi.

Yasal süreç başladı



Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü dış ilişkiler daire başkanlığı, sporcuların, antrenörlerinin ve kulüplerinin aldıkları ödül miktarlarını belirleyerek, spor genel müdürlüğü hukuk dairesine gönderdi. Hukuk dairesi alınan ödüllerin geri verilmesi için harekete geçti. Ödüllerin iadesi için Aslı Çakır Alptekin'in kendisi, antrenörleri Cüneyt Yüksel, İhsan Alptekin, Muharrem Or ve kulübü, Üsküdar Spor Kulübünden aldıkları ödüllerin geri verilmesi istendi.

Ödüllerin geri istendiği bir diğer sporcu ise Nevin Yanıt. Yanıt'ın antrenörleri Cahit Yüksel, Satılmış Atmaca ve Fenerbahçe spor kulübüne de ihtar yazısı gönderdi. Ödüller belirtilen sürede geri iade edilmediği taktirde, sporcular, antrenörleri ve kulüpleri hakkında yasal işlem başlatılacak.

Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü daha önce ''doping''li çıkan bir çok sporcudan para iadesi istemediği belirtilirken, ilk defa Aslı Çakır Alptekin ve Nevin Yanıt'tan aldıkları ödüllerin geri iadesi istendi.

Geri istenen ödüller



Nevin Yanıt: Avrupa Atletizm Şampiyonası (Finlandiya) 238.500.00. Londra Olimpiyatları Kota yarışması (Güney Kore) 38.160.00 Toplam: 270 Bin 660 Lira

Antrenörler: Cüneyt Yüksel, 11 Bin 925 Lira. Satılmış Atmaca, 9 Bin 540 Lira

Kulübü: Fenerbahçe spor kulübü. 23 Bin 850 Lira

Aslı Çakır Alptekin: Üniversite Yaz Oyunları (Çin) 47.200.00. Avrupa Atletizm Şampiyonası (Finlandiya) 238.500.00. Dünya Salon Atletim Şampiyonası (İstanbul) 63.600.00. Londra Olimpiyat Oyunları (İngiltere) 1.272.00. Avrupa Atletizm Şampiyonası İspanya) 15.200.00. Londra Olimpiyat Kota yarışması (Macaristan) 38.160.00. Toplam: 1 Milyon 674 Bin 660 Lira

Antrenörler: Cüneyt Yüksel, 2 Bin 360 Lira. İhsan Alptekin, 78 Bin 705 Lira

Kulübü: Üsküdar Spor Kulübü, 157 Bin 410 Lira

Ayrıca bu sporculara özel olarak resmi kurum ve kuruluşlar ile iş adamları tarafından verilen ödüllerinde geri isteneceği öğrenildi.

Öte yandan soruşturması devam eden Elvan Abeylegesse'nin de cezası belli olduğu taktirde, dopingli yarıştığı ve derece yaparak ödül aldığı yarışmalardaki verilen ödüllerde geri istenecek.