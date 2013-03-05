Süreyya Ayhan, Aslı Çakıralp Tekin'e alacak davası açtı

Eski milli atlet Süreyya Ayhan Kop, aralarında yapılan sözleşmeye uymadığı gerekçesiyle olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin'e dava açtı. Ayhan, Alptekin'den olimpiyat şampiyonluğundan kazandığı ödülden payını istedi.

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre, Süreyya Ayhan Kop'un avukatlarından Oğuz Atasoy, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Aslı Çakır Alptekin ile müvekkilim arasında yapılan, ıslak imzalı ve parmak izli bir sözleşme mevcut. İki taraf 2009-2012 yıllarını kapsayacak şekilde sportif danışmanlık sözleşmesi yapmışlardır. Müvekkilim bu süre içinde Alptekin'e bilgi ve deneyimlerini aktararak, danışmanlık yapmıştır' diye konuştu.



Özel kamp karşılığı sözleşme



Süreyya Ayhan Kop ve Aslı Çakır Alptekin'in son olarak Londra Olimpiyatları öncesi Rusya'da özel bir kamp yaptıklarını kaydeden Atasoy, şöyle devam etti:

"Sözleşme gereği Alptekin, elde ettiği üstün sportif başarılardan alacağı ikramiye, ödül ve primlerden belli bir miktarı müvekkilime vermeyi kabul etmiştir ve olimpiyatlara kadar da bu sözünü yerine getirmiştir. Fakat olimpiyat şampiyonluğu sonrasında sözleşmenin vecibelerini yerine getirmemiştir. Müvekkilime son ödeme Haziran'da yapılmıştır. İhtarlar da sonuçsuz kalmıştır. Alptekin, ödülden müvekkilime ödemesi gerek tutarı ödememiştir. Bu nedenle konuyu yargıya taşımış bulunmaktayız."