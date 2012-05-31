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Eşi düşük yaptı, doktoru bıçakladı

Doktoru 3 yerinden bıçakladı, hastaneden kaçarken polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi

31 Mayıs 2012 09:53

Şanlıurfa'da özel bir hastanenin tüp bebek polikliniğinde tedavi gören eşinin düşük yaptığını öğrenen ve adı henüz öğrenilemeyen kişi, polikliniğin sorumlusu Kadın Doğum Uzmanı Dr. Muhittin Hikmet Telli'yle odasında görüştü.

Bu sırada tartıştığı Dr. Telli'yi, yanında taşıdığı bıçakla 3 yerinden yaralayan zanlı kaçtı. Servisteki diğer doktorlar tarafından acil servise götürülen Dr. Telli, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Bu sırada aynı serviste beklerken durumu fark eden sivil kıyafetli polis memuru saldırganın peşine düştü. Hastanenin arka bahçesinde yakalanıp etkisiz hale getirilen zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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