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Yaşam

Kızına rapor isteyen baba, kadın doktora yumruk attı

Son dönemde doktorlara yönelik artan şiddetin bir örneği de Karadeniz'de yaşandı

21 Mayıs 2012 20:19

Trabzon’da çocuğuna rapor vermediği gerekçesiyle kadın doktora yumruk atan bir kişi, gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan 25 yaşındaki pratisyen hekim Duygu Doğdu ile ilköğretim öğrencisi kız çocuğuyla birlikte hastaneye gelen baba G.U. arasında rapor nedeniyle tartışma yaşandı.

Kızına hasta olmamasına rağmen rapor verilmesini isteyen G.U., kendisine olumsuz yanıt veren doktorun yüzüne yumruk attı.
 
O sırada acil serviste bulunan hasta yakınlarının araya girmesiyle yatıştırılan G.U., hastanede görevli polis tarafından gözaltına alındı.
 
Dr. Doğdu "Çocukta herhangi bir rahatsızlık olmadığını öğrenince rapor veremeyeceğimi söyledim. Başka hastalara yöneldiğim sırada arkamdan gelerek yüzüme yumruk attı'' diye konuştu.
 
Henüz 7 aylık doktor olduğunu belirten Dr. Duygu Doğdu, "Özellikle son dönemlerde bu tür olaylar çok sıklaştı. Bu tür saldırılara karşı gerekli önlemler alınmadığı sürece yapabileceğimiz fazla bir şey yok'' dedi.
 

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Kızına rapor vermeyen kadın doktora yumruk attı

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