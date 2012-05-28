Doktora samuray kılıcı ile saldırı!

İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki sağlık ocağına yüksek ateş şikayetiyle oğlunu götüren 30 yaşındaki Tolga Güzel, burada kendisinden dışarı çıkmasını isteyen Dr. Hüseyin Aydın Turan'a, yaklaşık 1 metrelik 'samuray kılıcı' ile saldırdı. Kaçan Güzel, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Eskiizmir semtinde meydana geldi. Tolga Güzel, yüksek ateş şikayetiyle 8 aylık oğlunu Şehit Komiser Adil Temizer Sağlık Ocağı'na götürdü. Burada oğluna müdahale eden Dr. Hüseyin Aydın Turan'ın, kendisinden dışarı çıkmasını istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Samuray kılıcını aldı

Tartışmanın ardından dışarı çıkan Tolga Güzel bu kez otomobilindeki 'Samuray kılıcını' alarak tekrar sağlık ocağına girdi. Kılıcı kılıfından çıkarmaya çalışırken, bir yandan da saldıran Tolga Güzel, Dr. Hüseyin Aydın Turan'ı omuzundan yaraladıktan sonra kaçtı. Dr. Turan'ın şikayetçi olması üzerine aranmaya başlanan Güzel, saldırıda kullandığı kılıçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak Eskiizmir Polis Karakolu'na götürülen Tolga Güzel'in, uyuşturucu kullanmak ve yaralama suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Doktorun kendisinden dışarıya çakmasını istemesine sinirlendiğini o nedenle kılıçlada saldırdığını söyleyen Tolga Güzel, işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.