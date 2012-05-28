T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doktora samuray kılıcı ile saldırı!

İzmir'de bir doktorla tartışan hasta yakını doktora yaklaşık 1 metrelik 'samuray kılıcı' ile saldırdı Doktora 'samuray kılıcı' ile saldırdı

28 Mayıs 2012 00:42

İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki sağlık ocağına yüksek ateş şikayetiyle oğlunu götüren 30 yaşındaki Tolga Güzel, burada kendisinden dışarı çıkmasını isteyen Dr. Hüseyin Aydın Turan'a, yaklaşık 1 metrelik 'samuray kılıcı' ile saldırdı. Kaçan Güzel, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Eskiizmir semtinde meydana geldi. Tolga Güzel, yüksek ateş şikayetiyle 8 aylık oğlunu Şehit Komiser Adil Temizer Sağlık Ocağı'na götürdü. Burada oğluna müdahale eden Dr. Hüseyin Aydın Turan'ın, kendisinden dışarı çıkmasını istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.
 
 

Samuray kılıcını aldı

 
 
Tartışmanın ardından dışarı çıkan Tolga Güzel bu kez otomobilindeki 'Samuray kılıcını' alarak tekrar sağlık ocağına girdi. Kılıcı kılıfından çıkarmaya çalışırken, bir yandan da saldıran Tolga Güzel, Dr. Hüseyin Aydın Turan'ı omuzundan yaraladıktan sonra kaçtı. Dr. Turan'ın şikayetçi olması üzerine aranmaya başlanan Güzel, saldırıda kullandığı kılıçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak Eskiizmir Polis Karakolu'na götürülen Tolga Güzel'in, uyuşturucu kullanmak ve yaralama suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
 
Doktorun kendisinden dışarıya çakmasını istemesine sinirlendiğini o nedenle kılıçlada saldırdığını söyleyen Tolga Güzel, işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.
 

ETİKETLER

samuray kılıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24