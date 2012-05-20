İstanbul'da ambulans önüne park eden kişileri uyaran doktora dayak

İstanbul Kartal'da 112 ambulans doktoru, ambulans önüne park eden kişileri uyardığı için dövüldü. Burnu kırılan doktor tedavi altına alındı.

Burnu iki yerinden kırılan ve kafasında şişlikler oluşan doktor, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Kulak Burun Boğaz servisinde tedavi altına alındı.

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin bahçesindeki acil yardım 112 istasyonu önünde meydana geldi. 112 istasyonunda görevli doktor İsa Bugün istasyonun önündeki ambulanslara ait park yerine park eden otomobil sürücüsünü, ambulansların giriş çıkışını engellediği gerekçesiyle aracını başka bir yere çekmesi konusunda uyardı. Uyarıya sinirlenen şahıslar otomobilden inerek doktoru darp etmeye başladılar. Bu sırada doktoru saldırganların elinden kurtarmak isteyen bir güvenlik görevlisi saldırganlar tarafından darp edildi.

Olaydan sonra şahıslar otomobil ile olay yerinden kaçtılar. Doktor İsa Bugün, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni acil servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kulak Burun Boğaz servisinde tedavi altına alındı.



Doktorun burnu kırıldı



Aldığı yaralar nedeniyle konuşmakta zorlanan İsa Bugün, 112 istasyonu önündeki ambulanslara ait park yerine otomobilini yanaştıran şahısları ambulans giriş çıkışını kapattıkları için uyardığını söyleyerek olayı şöyle anlattı: "Ben şahıslara otomobillerini başka yere çekmelerini söylememle birlikte hızla üzerime gelerek bana saldırdılar ve bu hale getirdiler. 10 gün iş göremez raporu aldım. Burnumun 2 yerinde parçalı kırık var."

Bugün'ün bilgisine başvuran polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.