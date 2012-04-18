Hasta yakını doktoru bıçaklayarak öldürdü!

Gaziantep’te hasta yakını 17 yaşındaki M.G., Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde görevli 30 yaşındaki Dr. Ersin Arslan’ı bıçakla göğsünden ve karnından yaraladı. Durumu ağır olan Dr. Arslan ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saat 13.15 sıralarında Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ersin Arslan, servisteki odasına giren M.G. tarafından göğsünden ve karnından bıçaklandı. Odaya giren meslektaşları, kanlar içinde kalan Dr. Arslan’ı hemen üst kattaki ameliyathaneye götürdü. Olay sonrasında servisin tuvaletine gizlenen M.G. ise güvenlik görevlileri ve hastane personeli tarafından suç aleti bıçakla yakalanarak polise teslim edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Çocuk Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alınan M.G.’nin, 80 yaşlarındaki dedesinin 10 gün önce Dr. Ersin Arslan’ın da katıldığı bir ameliyattan sonra öldüğü için saldırıyı intikam amacıyla gerçekleştirdiğini söylediği iddia edildi. Ameliyata alınan Dr. Arslan’ın hayati tehlikesi devam ederken, saldırıyı duyarak ameliyathane önüne gelen yakınları ve bazı meslektaşları sinir krizi geçirdi, farklı hastanelerden çok sayıda doktor da kan vermek ve Dr. Arslan’ın yakınlarına destek için hastaneye geldi.

Ameliyat masasından kalkamadı

Göğsünden ve vucudunun değişik bölgelerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Dr. Ersin Aslan, çalıştığı hastanede meslektaşları tarafından ameliyata alındı. Aşırı kan kaybettiği için yaklaşık 80 ünite kan verilen Aslan, 8 saat süren ameliyatta kurtarılamadı. Hastanede çalışan doktorlar, meslektaşları Aslan’ın ölümünü protesto etti.

Doktorlardan oturma eylemi

Gaziantep Valisi Erdal Ata ve Emniyet Müdürü Süleyman Oğuz da hastaneye gelerek Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök ve Başhekim Ali Güven Fincan’dan olayla ilgili bilgi aldı. Bu arada olayın gerçekleştiği hastanedeki sağlık personeli, olayı kınamak için iş bırakma eylemi yapıp yürüyüşe geçti. Kilis- Gaziantep Tabip Odası’nın öncülüğünde gerçekleşen ve çok sayıda doktor, hemşire ve sağlık personelinin katıldığı yürüyüşte, ’Doktora uzanan eller kırılsın’, ’Bakan şaşırdı, sabrımızı taşırdı’, ’Bakan yasanı al başına çal’, ’Bakan istifa’ sloganları atıldı. Kilis-Gaziantep Tabip Odası Başkanı Lütfü Bay, "Sağlıkta dönüşüm ile birlikte hasta memnuniyeti tek doğru olunca bize şiddet olarak dönüyor. Hiç bir şey sağlıkta şiddetin gerekçesi olamaz" dedi.

Yürüyüş, Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen oturma eyleminin ardından son buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vali Ata: Cehaletten kaynaklanıyor

Gaziantep Valisi Erdal Ata, Dr. Ersin Arslan’ın hasta yakını tarafından bıçaklanması olayını cehalet olarak değerlendirdi. Ata, şunları söyledi:

"Doktorun sağlık durumu hakkında çok net bilgi veremeyeceğim. Ancak ameliyattan çıktıktan sonra ilgili doktor arkadaşlar sağlıklı bilgi verecekler. Olayın gelişimi tamamen cehaletten kaynaklanan bir olay. 1 hafta 10 gün önce dedesi burada tedavi olmuş. 80 yaşındaki kanser hastası olan dedesi tedaviden sonra hayatını kaybediyor, ondan kaynaklanan bir olay olduğu belirtiliyor. Ama maalesef üzücü bir olay. Temennimiz bu tür olayların bir daha ne ilimizde, ne de ülkemizde yaşanmaması. Ben bütün arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum."

Bu arada Dr. Ersin Arslan’ın tedavisi devam ederken, çok sayıda doktor kan vermek için hastaneye başvurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın basın açıklaması:

Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde, bir saldırısı sonucu ağır yaralanan Göğüs Cerrahi Uzmanımız Dr. Ersin Arslan maalesef hayatını kaybetmiştir.

Büyük bir fedakârlık örneği gösterip canla, başla ve azimle çalışan sağlık ailesinden bir kardeşimizin bu şekilde hayatını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum.

Türkiye’de sayıları yetersiz olduğu halde, milletine hizmet aşkıyla görevini ertelemeden yerine getiren hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Doktor Ersin Arslan kardeşimiz de, diğer meslektaşlarımız gibi gecesini gündüzüne katarak ülke insanının sağlığı için ter döküyordu. Ancak vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sağlık alanında şiddetin dilinin hakim olmasına müsaade etmemeye kararlıyız. Sağlık kurumlarında her zaman ve zeminde sevgi ve saygının dilinin hakim olması için geçmişten bugüne aldığımız tedbirleri geliştirerek sürdüreceğiz.

Biz milletimizin sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarından dolayı müteşekkir olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak ne yazık ki, toplum içinde şiddeti alışkanlık haline getirmiş hastalıklı kişilikler her yerde karşımıza çıkmaktadır. Biz bu hastalıklı kişilikleri, tüm toplum kesimlerinin birlik içinde ortaya koyacağı mücadele ile toplumdan ayıklayacağız.

Ancak burada önemli olan nokta, sağlığın bütün paydaşlarının ve özellikle medyanın, sağlık kurumlarında çalışanlar ile vatandaşlar arasında sevgi ve saygı ikliminin korunması konusunda hassasiyet içinde hareket etmeyi başarabilmesidir.

Şiddetin sağlık kurumlarında asgariye indirilmesi için aldığımız hukuki, idari ve yapısal tedbirleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Hayatını kaybeden Dr. Ersin Arslan kardeşime Allah’tan rahmet, başta değerli eşi olmak üzere yakınlarına sabır diliyorum. Tüm sağlık camiamızın başı sağ olsun.