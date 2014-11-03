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Erdoğan'ın 'sigara içiliyor' çıkıştığı kafeye kaymakamlık ceza kesti

Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal, 'Burada takdir hakkımızı kullandık. Bu hakkı da ben, üst sınırdan ceza kestirerek kullandım' dedi

03 Kasım 2014 19:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün, sigara içildiği için tepki gösterdiği kafeye 6 bin TL ceza kesildi. Kafenin sahibiDeniz Ayvaz, daha öncede bir cezaları olduğu için kesilen cezanın yüksek olduğunu ifade etti. Esenler Kaymakamlığı birimleri mekana kesilen cezada 'takdir hakları'nı kullanarak üst limit olan 6 bin liradan ceza kesti. Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal, üst sınırdan kesilen ceza için "Takdir hakkımı kullandım" dedi.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal, söz konusu işyerine bu yılın başında da bir ceza kesildiğini ifade ederek "Dün de ikinci kez yaşandı. Konu kamuoyuna mal oldu. Cumhurbaşkanı gördü. Televizyonlar çekti. Ceza kesme yetkimiz bin 200 lira ile 6 bin lira arasında. Burada takdir hakkımızı kullandık. Bu hakkı da ben, üst sınırdan ceza kestirerek kullandım. Eğer bir yıl içinde üçüncü kez sigara içilmiş olsaydı kapatma cezası verirdik. Burda da süre 10 gün ile 30 gün arasında değişiyor. Böyle bir durumda kapatma cezasını da üst sınır olan 30 günden verirdim" dedi.

 

Olay dün yaşandı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Esenler’de katıldığı tören sonrası kısa bir süre ilçede beraberindekiler ile yürüdü. Erdoğan ve beraberindeki kalabalık, Davutpaşa Caddesi’ne geldiklerinde kısa bir duraklama yaşandı. Bu sırada Erdoğan, ‘Esenler Samsi Cafe’ isimli mekânın ikinci katında bulunan kişilere yönelik “Cezai müeyyidesi var” dedi ardından, hemen yanında bulunan Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu’ya, “Zabıtalarınızı hemen gönderin” diyerek ceza kesilmesini istedi.

Cezaya itiraz hakkı var

 

Ceza işlemi için Esenler Kaymakamlığı devreye girdi. Samsi Cafe'ye gidilerek kesilen ceza tutarı tebliğ edildi. Tutanakta şirkete kesilen ceza 6 bin lira olarak belirlendi. Kafenin sahiplerinden Deniz Ayvaz'ın da imzaladığı tutanağa itiraz hakkı bulunuyor. Bunun için 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurulması gerekiyor.

 

Zabıtalar dün akşam gitti

 

Dikkatlerin çevrildiği Samsi Cafe’nin ortaklarından Deniz Ayvaz, hurriyet.com.tr’nin soruları üzerine, dün yaşananlar ve sorasına ilişkin şunları söylemişti, “Cumhurbaşkanı’nın geçişi sırasında kafede bir yoğunluk oluştu. Zaten tören sırasında da, polisler, zabıtalar bizim kafedelerdi. Tam geçiş sırasında kafenin alt katında bulunan veya çevreden kişiler de bizim kafeye geldi; Cumhurbaşkanı’nı görmek için. O sırada biri sigara içmiş. Bizim müşterimiz de değil. Dün akşam zabıta geldi. Sigara içen kişi tespit edilemedi. Bu da tutanak altına alındı. Biz de imzaladık tutanağı. Zabıta bize herhangi bir ceza kesmedi. Zaten cezayı zabıta değil İlçe Sağlık birimleri kesiyor. Bugün ceza kesilir mi bilemiyorum.”

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