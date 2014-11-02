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Erdoğan'dan kafeteryada sigara içenlere tepki: Terbiyesizlik bu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de katıldığı programın ardından Esenler Belediyesi'ne yürüyerek giderken kafeteryada sigara içenleri görünce tepki gösterdi

02 Kasım 2014 21:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Esenler'de katıldığı açılış programının ardından Esenler Belediyesi'ne yürüyerek giderken kafeteryada sigara içenleri görünce tepki gösterdi. Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan kapalı alanlarda sigara içilmemesi için denetimlerin arttırılmasını istedi. Erdoğan, gördüğü manzaraya " Göstere göstere terbiyesizlik bu." dedi.

 

‘Terbiyesizlik bu’

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Esenler'de katıldığı açılış programının ardından Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binasına yürüyerek giden Erdoğan, cadde üzerindeki bir kafeteryada sigara içenleri görünce tepki gösterdi. Bunun üzerine yanında bulunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya dönen Erdoğan, kapalı alanlarda sigara içirilmemesi konusunda uyararak, yapılan denetimlerin arttırılmasını istedi. Erdoğan, "Cezası var, biliyorsunuz ama yani nerede zabıta? Göstere göstere terbiyesizlik bu." dedi.

 

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