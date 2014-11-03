Erdoğan'ın 'sigara içiliyor' diye azarladığı kafenin sahibi konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Esenler’de katıldığı tören sonrası kısa süreli bir ‘sigara krizi’ yaşandı. Erdoğan, caddede geçişi sırasında kafede sigara içenlerin olduğunu göstererek ceza kesilmesini istedi. Kafe sahibi Deniz Ayvaz “Zabıtalar dün akşam geldi. Sigara içen kişi tespit edilemedi. Bu durum tutanağa bağlandı. Zabıta bize ceza kesmedi. Ancak cezayı zaten ilçe sağlık birimleri kesiyor. Bugün ne olur bilemiyorum” dedi. Söz konusu kafenin, hükümete yakınlığıyla bilinen Galip Öztürk’ün başında bulunduğu Metro Holding’e bağlı bir şirketin franchise şubesi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Esenler’de katıldığı tören sonrası kısa bir süre ilçede beraberindekiler ile yürüdü. Erdoğan ve beraberindeki kalabalık, Davutpaşa Caddesi’ne geldiklerinde kısa bir duraklama yaşandı. Bu sırada Erdoğan, ‘Esenler Samsi Cafe’ isimli mekânın ikinci katında bulunan kişilere yönelik “Cezai müeyyidesi var” dedi ardından, hemen yanında bulunan Esenler Belediye Başkanı Teyfik Göksu’ya, “Zabıtalarınızı hemen gönderin” diyerek ceza kesilmesini istedi.

İçen kişi bulunamadı

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, ikkatlerin çevrildiği Samsi Cafe’nin ortaklarından Deniz Ayvaz, soruları üzerine, dün yaşananlar ve sorasına ilişkin şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı’nın geçişi sırasında kafede bir yoğunluk oluştu. Zaten tören sırasında da, polisler, zabıtalar bizim kafedelerdi. Tam geçiş sırasında kafenin alt katında bulunan veya çevreden kişiler de bizim kafeye geldi; Cumhurbaşkanı’nı görmek için. O sırada biri sigara içmiş. Bizim müşterimiz de değil. Dün akşam zabıta geldi. Sigara içen kişi tespit edilemedi. Bu da tutanak altına alındı. Biz de imzaladık tutanağı. Zabıta bize herhangi bir ceza kesmedi. Zaten cezayı zabıta değil İlçe Sağlık birimleri kesiyor. Bugün ceza kesilir mi bilemiyorum.”

Galip Öztürk'ün şirketine bağlı

Bu arada söz konusu mekânın Galip Öztürk’ün başında bulunduğu Metro Holding’e bağlı bir şirketin franchise olduğu anlaşıldı. Metro Grup Samsi Gıda Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin benzer şekilde 6 şubesi bulunuyor. Simit satışı yapılan mekânların ilki Bayrampaşa’da açılmıştı. Bu şubenin açılışına Metro Holding CEO'su Abdulkerim Emek'in yanı sıra çok sayıda

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. ve Ceo Deniz Ayvaz’ın iki ortağı ile geçtiğimiz 12 Ağustos’ta kurduğu şirket (Liya Gıda Maddeleri) de bu franchise şubelerden biri.

Mekâna ilk ceza bin 233 lira

Sigara içilmesine göz yuman işletme sahibine 4207 sayılı yasa gereği bin 233 ile 6 bin TL arasında para cezası kesileceği öngörüyor. Tütün tüketimine izin veren işletmeler bir yıl içinde aynı ihlali iki kez tekrarladıkları tespit edilip, üçüncü tekrarda ‘kapatma’ cezası alıyor. 2013'teki yasa değişikliğiyle “Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü halinde idari para cezası bir kat; ikinci tekerrürü halinde iki kat artırılarak verilir. Aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de iş yeri on günden bir aya kadar kapatılır” hükmü getirilmişti.