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Yaşam

Eşcinsel evliliğe karşı gelinlik ve damatlık giyme şartı

Eşcinsel evliliklerin yasak olduğu Rusya’da iki gelinli bir düğün yapılmasının ardından evlenenlerin gelinlik ve damatlık giymesini şart koşan yasa tasarısını hazırlandı

17 Kasım 2014 18:42

Eşcinsel evliliklerin yasak olduğu Rusya’da cinsiyet geçiş ameliyatı henüz gerçekleşmeyen trans birey İrina Şumilova ile lezbiyen Alyona Fursova'nın yasa açığını kullanarak evlenmesinin ardından harekete geçen homofobik siyasetçiler evlenecek kişilerin gelinlik ve damatlık giymesini şart koşan bir yasa tasarısı hazırladı. Rusya'da 2013 yılında yürürlüğe giren ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasayı hazırlayan siyasetçi Vitaly Milonov, “Bu bir kültür ve eğitim meselesi. İnsanların karşı cinsin kıyafetleriyle ya da plaj kıyafetleriyle evlenmelerine izin vermeyeceğiz” dedi. Milonov homofobik açıklamalarının yanısıra antisemitist görüşleriyle tanınıyor. Rusya'nın Soçi eyaletinde düzenlenen 2014 Kış Olimpiyatları da ülkedeki eşcinsel karşıtı yasalar nedeniyle çok sayıda protesto gösterisine sahne olmuştu. 

Bianet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta Alyona Fursova ve Irina Shumilova çifti evlenmişti. Ülkede LGBTİ’lere yönelik katı yasalara karşın, trans bir kadın olan Fursova’nın kimlik kartında “erkek” yazması sayesinde evliliklerini gerçekleştirmişti. İki gelinli düğünün fotoğraflarının tüm dünya medyasında yer bulmasının ardından Vitaly Milonov bunu “milyonlarca Rus aileye bir hakaret” olarak nitelendirmişti.

 

Rusya’da ikinci lezbiyen evlilik

 

Fursova ve Shumilova çiftinin 7 Kasım’da Moskova’da gerçekleştirdikleri evlilik, medyada “Rusya’nın ilk eşcinsel evliliği” olarak yansımış olsa da, Ağustos 2014’te Alina Davis ve Allison Brooks çifti de lezbiyen evlilik yapmıştı.

Bu evlilikte de androjin (*) olan Alina Davis mavi kimliğe sahipti.
Davis, evlilik için başvurduklarında mavi kimliğe sahip olduğu için hiçbir sorun çıkmadığını, buna kendilerinin de şaşırdığını anlatmıştı. Evlilik tarihi yaklaşınca, yetkililerin annesini aradığını ve evlenecek çiftin törene gelinliklerle gelemeyeceğini söylediğini aktarmıştı. Ancak yetkililer bu kuralı herhangi resmi bir düzenlemeye dayandıramadıkları için evliliğe mani olmamışlardı.

Davis, törende “karı-koca” ilan edildiklerini anlatırken, kendileriyle aynı durumda olan ve evlenmek isteyen çiftlere yol göstermek için yaşadıkları süreci anlatan mektuplar yazdığını söyledi.

 

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