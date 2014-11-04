Kocaeli’de 'eşcinsellik yasaklansın' pankartı ile başlayan örgütlenme

Kocaeli’de 2 yıl önce “eşcinsellik yasaklansın” pankartının asılmasıyla başlayan örgütlenme, “Vardık, varız, var olacağız! Özgürleşene dek mücadele için alanlardayız!” diyerek 'Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi' nin kuruluşunu ilan etti.

Heteroseksizme karşı mücadele her şehirde büyüyor. Birçok ilde ve kampüste LGBTİ’ler, homofobi ve transfobi karşıtları bir araya geliyor, örgütleniyor.

Yıldız Tar'ın Kaos GL'de yer alan haberine göre, LGBTİ hakları ve özgürleşmek için kurulan, Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi, heteroseksizm, homofobi, transfobi ve bifobinin ortadan kaldırılması, nefret suçlarının ve cinayetlerinin engellenmesi, teşhir edilmesi ve protesto edilmesi, faşizme ve militarizme karşı mücadele etmeyi amaçlıyor.



İnisiyatif üyelerinden Ayhan, Başak ve Atakan, “Vardık, varız, var olacağız! Özgürleşene dek mücadele için alanlardayız!” diyerek geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan eden Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi ile ilgili konuştu.

Bundan 2 yıl önce Anadolu Gençlik Derneği’nin Kocaeli merkezine astığı “Eşcinsellik yasaklansın, zina suçtur” pankartlarını gördüklerini hatırlatan Ayhan örgütlenme serüvenlerini şöyle aktardı:

'Eşcinsellik yasaklansın' pankartı

bir araya getiriyor



“2 yıl önce merkezde bir AGD pankartı gördük.’Eşcinsellik yasaklansın, zina suçtur’ yazan bir pankarttı. Arkadaşlarımızla bu pankartı indirdik. Polis sözlü müdahalede bulundu. Gerekçemiz çok açıktı. Nefret cinayetlerini meşrulaştırdığını düşündük. Pankart olayından sonra AKP’li Kartepe Belediyesi öncülüğünde ‘Eşcinsellik yasaklansın’ adıyla imza kampanyası da başlatıldı. O gün Kocaeli’de böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç duyduk. Kişisel olarak bu konuya ilgi duyan yakın çevremizle görüştük. Zorlu bir toparlanma süreci geçirdik. Yerelde yaşayan arkadaşlarımız mahalle baskısından dolayı ilk süreçte çok aktif olamadılar. Bu zamana kadar bireysel çalışmalar yaptım. Kitlesel eylemliliklere gökkuşağı bayrağımla çıktım.

İlk sokağa çıkış: Okyanus

Kocaeli LGBTİ’nin ilk sokağa çıkışı ise, trans erkek Okyanus’un çevresindeki transfobik baskılara dayanamayıp intihar etmesinin ardından oluyor. İlerleyen süreçte ise geniş toplantılar ile birlikte kurumsallaşma başlıyor.

Başak ise bu kurumsallaşma sürecini şöyle anlatıyor: “Okyanus Efe’nin heteroseksizme yenik düşmesi sonucu Kocaeli’de yapılan eylem bir ilkti ve insanlar bu ilke tepki göstermediler. Okyanus eyleminden sonra bir grup arkadaşla toplanma kararı aldık ve 12 Ekim Pazar günü ilk toplantımızı yaptık. Katılım beklentilerin üzerindeydi ve şu an 4. toplantımız giderek çoğaldı. 4 haftalık süreçte destekleyicilerimiz çok fazlaydı. Bu bizim için umut verici oldu. Tepkilerin pozitif olması bizi büyüttü.”

'Kocaeli varlığımıza alışacaktır'

Kocaeli LGBTİ’nin ilk etkinliği ise LİSTAG’ın katılımıyla “Benim Çocuğum” filmini göstermek olacak. Atakan, “İlerleyen süreçte teorik anlamda ilerlemek için okuma atölyeleri, heteroseksist düzene tepki amacıyla cinsiyetsiz dans atölyeleri, açılma toplantıları gibi etkinlikler planlıyoruz” ifadeleriyle bundan sonra neler yapacaklarını anlatıyor.

Yerelde mücadeleye ilişkin Atakan’ın değerlendirmesi ise şöyle: “Yerelde LGBTİ görünürlüğü yeni yeni ortaya çıkıyor. Bireysel olarak yapılan faaliyetler, Kocaeli LGBTİ İnisiyatifi çatısı altında toplanıyor. Her yerel gibi Kocaeli de varlığımıza alışacaktır. Bunun için mücadele edeceğiz.”