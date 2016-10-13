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Yaşam

Ertuğrul Özkök'ün 'herkes şikayetçi' dediği Bob Dylan, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı

Ertuğrul Özkök bugün yayımlanan yazısında "Tahmin ediyorum benim gibi birçok insan için Bob Dylan konserine gitme dönemi kapandı" ifadelerini kullanmıştı

13 Ekim 2016 22:12

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde Bob Dylan'u eleştiren bir yazı kaleme aldı. Özkök'ün "Herkes Bob Dylan''dan şikayetçi, benim gibi birçok insan için Bob Dylan konserine gitme dönemi kapandı" sözleriyle eleştirdiği gün, Dylan Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 

Özkök "Herkes Bob Dylan''dan şikayetçi" (13 Ekim 2016) başlıklı yazısında Nobel Ödüllü Dylan hakkında şöyle dedi:

"Tarihi "Desert Trip" konserlerinin yankıları devam ediyor. Dün sosyal medyada ve çeşitli gazetelerdeki yorumlara baktım. Çoğu Bob Dylan'dan şikayetçi. 

Beşinci şarkıdan itibaren görüntüsü dev ekranlara yansıtılmadı. Dün öğrendim ki, kendisi istememiş. Tabii konseri arkalardan seyredenler hiçbir şey göremedi. Tahmin ediyorum benim gibi birçok insan için Bob Dylan konserine gitme dönemi kapandı."

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