Ertuğrul Özkök'ten Che'ye "Eşkiya" diyen TBMM Başkanı'na: Hiç işiniz gücünüz yok mu?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Che Guevara hakkında 'katil kişilik' ve 'eşkiya' ifadelerini kullanan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın eleştirdi. Kahraman hakkında "Bütün Latin Amerika’nın kahraman ilan ettiği, gençlerin fotoğraflarını tişörtlerine bastırdığı bir devrimiciyi eşkıya ilan ediyor..." diyen Özkök, "Sayın Başkan, sizin hiç işiniz gücünüz yok mu" diye yazdı.

2014 yılında komedyen Levent Kırca'nın "Ben Tayyip Erdoğan’a çok kızıyorum. Ama şu Fetullah belasından da Türkiye’yi başka hiç kimsenin kurtaramayacağını biliyorum. Ama Tayyip’i de destekleyecek halimiz yok" dediğini aktaran Özkök, "Eh, bu saatten sonra o görev şimdi bize düştü..." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (30 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'Sayın Başkan, sizin hiç işiniz gücünüz yok mu' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

DAHA dün bir darbe atlatmışız... Ülke bir baştan ötekine yanıyor.

***

Turizm dibe vurmuş...

OHAL ilan edilmiş...

***

Darbe yemiş ordumuz Suriye batağına dalmış...

Derdimizi en yakın dost parlamentolara bile anlatamıyoruz...

***

Ama o ne...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanı Che Guevera ile uğraşıyor.

Bütün Latin Amerika’nın kahraman ilan ettiği, gençlerin fotoğraflarını tişörtlerine bastırdığı bir devrimiciyi eşkıya ilan ediyor...

İnsana sormazlar mı... Kardeşim senin üyesi olduğunu parti, 12 Eylül referandumunda “Yetmez ama evetçilerin” oyunu almak için muazzam bir “Deniz-Ulaş-Mahir” güzellemesi yapıyordu...

***

Neydi o...

Oylarını çalmak için takiye mi yapıyordunuz?

***

Sonra 12 Eylül geçti, HSYK halledildi...

Şimdi o Deniz’lerin Latin Amerika versiyonları eşkıya oldu, öyle mi?

Bak sana söyleyeyim...

Sen dedin diye onlar eşkıya olmaz...

***

Ama bilesin ki herkes son zamanlardaki tuhaf çıkışlarına bakıp şunu söylüyor.

Eee, bir ülkenin meclisi askıya alınmış, içi boşaltılmış, kolu kanadı kırılmış, yapacak işi kalmamışsa... Başkanı da tabiatıyla işsiz güçsüz kalır.

***

Eh, boş kalınca da böyle tuhaf tuhaf konuşur...

Sevgili Levent Kırca seni gerçekten özledik

ALTIN yıllarında Levent Kırca’yı çok övmüştüm.

Ne yazık, hayatının son yılında birkaç kez eleştirdim.

Ama şurası gerçek ki, son günlerde onu çok özlüyorum. Herkesin aşırı ciddi, bütün sorunların aşırı vahim olduğu şu günlerde onun skeçlerine çok ihtiyacımız var.

Yani imkânım olsa “Geri dön... Geri dön” diye haykıracağım. Sırf biraz gülümseyebilmek için...

Bakın Levent Kırca 2 yıl önce Gülen için neler demiş

- 20 Mart 2014’ü 21’ine bağlayan gece...

Levent Kırca, televizyonda Rasim Ozan Kütahyalı’ya kelimesi kelimesine şunları söylüyor: “Bak, ben sizin Tayyip Erdoğan’a çok kızıyorum. Bana göre ülkeye çok zararlar verdi. Ama şu Fetullah belasından da Türkiye’yi başka hiç kimsenin kurtaramayacağını biliyorum. Bunlarla bir tek Tayyip baş edebilir. Başka türlü devleti örümcek ağı gibi sarmış bu Fetullahçı çeteden memleketi 50 sene kimse kurtaramaz. Tek ben değil, okumuş-yazmış Atatürkçülerin hepsi bu gerçeğin farkında ama bu saatten sonra Tayyip’i de destekleyecek halimiz yok.”

Eh, bu saatten sonra o görev şimdi bize düştü...

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