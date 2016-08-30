TBMM Başkanı'nın Che Guevara'ya eşkıya demesine Küba yanıt verdi

Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın Küba devriminin lideri ve simgesi Ernesto Che Guevara’nın hakkında, “Che denen eşkıya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz” gibi ifadeler kullanmasına tepki gösterdi. Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Guevara’nın kişiliğine yönelik söylenen sözler için endişe ve üzüntü duyduklarını belirtti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Küba devriminin lideri ve simgesi Ernesto Che Guevara için, “Devlis var. Yani Liseli Devrimciler. Che Guevara’nın gömleklerini giymişler. Güney Amerika’da faaliyette bulunan bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz” söylemleri hakkında Küba Büyükelçiliği bir açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kahraman’ın bu sözlerine karşı Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Küba’nın ve Latin Amerika’nın simgesi olan biri için kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Sarfedilen kelimeler, Küba ve Türkiye parlamentoları ve halkları arasındaki kardeşlik, dayanışma ve saygı ruhunu yansıtmamaktadır. Che Guevara Küba, Latin Amerika ve tüm dünyanın siyasi, tarihsel ve kültürel mirasının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.