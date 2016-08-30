T24 LogoT24 Logo
Gündem

TBMM Başkanı'nın Che Guevara'ya eşkıya demesine Küba yanıt verdi

"Güney Amerika’da faaliyette bulunan bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz”

30 Ağustos 2016 01:21

Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın Küba devriminin lideri ve simgesi Ernesto Che Guevara’nın hakkında, “Che denen eşkıya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz” gibi ifadeler kullanmasına tepki gösterdi. Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Guevara’nın kişiliğine yönelik söylenen sözler için endişe ve üzüntü duyduklarını belirtti. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Küba devriminin lideri ve simgesi Ernesto Che Guevara için, “Devlis var. Yani Liseli Devrimciler. Che Guevara’nın gömleklerini giymişler. Güney Amerika’da faaliyette bulunan bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz” söylemleri hakkında Küba Büyükelçiliği bir açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Kahraman’ın bu sözlerine karşı Küba Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Küba’nın ve Latin Amerika’nın simgesi olan biri için kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Sarfedilen kelimeler, Küba ve Türkiye parlamentoları ve halkları arasındaki kardeşlik, dayanışma ve saygı ruhunu yansıtmamaktadır. Che Guevara Küba, Latin Amerika ve tüm dünyanın siyasi, tarihsel ve kültürel mirasının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Che GuevaraKübaEşkıyaİsmail KahramanTBMM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24