Meclis Başkanı'nın Che sözlerine sosyal medyada tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın Arjantinli devrimci Che Guevara için 'katil ve eşkıya' demesinin üzerine Che Guevara Türkiye'de en çok tartışılan Twitter konusu haline geldi.

Rize'deki programı kapsamında bir konuşma yapan Kahraman, Che Guevara tişörtü giyen liselileri gördüğünü belirterek "Che Guevara 39 yaşında öldürülen, kendisinin infazlar yaptığı bir katil kişilik, bir gerilla. Bolivya, Küba, Arjantin ve Güney Amerika'da faaliyette bulunan bir eşkıya, benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz, olmamalı" dedi.

İsmail Kahraman'a destek verenler ya da Che Guevara'nın bir marka haline getirildiğini ve temsil ettiği kavramların içinin boşaltıldığını düşünenler de vardı:

CHP ve HDP'li milletvekilleri de Meclis Başkanı Kahraman'ın Che Guevara ile ilgili sözlerine tepki gösterenler arasındaydı.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, paylaştığı mesajlarda, "Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı, alakasız konular ile kürsü şovları yapmayı bırakıp Meclis'in itibarını korumaya davet ediyorum" derken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun geçişi sırada Artvin'de düzenlenen PKK saldırısına karşı Kahraman'ı sessiz kalmakla suçladı:

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Che Guevara'dan yaptığı bir alıntıyla İsmail Kahraman'a tepki gösterdi:

Laiklik ilkesinin yeni anayasada olmaması gerektiğini fade eden Kahraman, ""Ama Anayasa inanca göre tasnif edildiğinde, bu 82 Anayasası da, 61 Anayasası da dindar anayasalardır. Neden? Resmi tatiller, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'dır. Din dersleri mecburidir ve inanca dayalı bir yapısı vardır. Yani seküler değildir, dindar anayasadır. Laiklik tarifi de ona göre olmalıdır. Laiklik bir kere yeni anayasada olmamalıdır" demişti.