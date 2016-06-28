Ertuğrul Özkök: Yetmez ama evet; Suriye politikasını da doğru zemine oturtma zamanı geldi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin 6 yıldır Mavi Maramara krizinin devam ettiği İsrail'le Gazze konusunda mutabakat zemininde buluşmasına dair "Yetmez ama evet... Suriye politikasını da doğru bir zemine oturtma zamanı geldi. Mısır’la, Irak’la, İran’la, Almanya’yla, Avrupa Birliği’yle, kavga ettiğimiz bütün ülkelerle aramızı düzeltme, düşmanı azaltıp dostu çoğaltma zamanıdır" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (28 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan 'Şunları söyleme hakkım vardı,feragat ediyorum' başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sabah gazetesinin dünkü manşetini alır...

Yanına 6 yıl önce İsrail’le ilgili attığı manşetleri koyar...

Ve sorabilirdim:

Kardeşim o gün neden kavga ettirdin de...

Bugün böyle diyorsun...

Yapmayacağım... Demeyeceğim... Yakasına yapışmayacağım...

***

Altı yıl önce Dışişleri Bakanlığı’nın geriye kalmış üç-beş makul insanının itirazına...

Bülent Arınç’ın haklı uyarılarına rağmen, o geminin yollanmasına izin verenlerin...

O dokuz insanın göz göre göre ölüme yollayanların demagojilerini, halkı galeyana getiren belagatlerini tek tek yazıp yüzlerine vurabilirdim...

Yapmayacağım...

***

O Rus uçağını niye düşürdünüz, niye Rus pilotu öldüren o adamı milli kahraman diye şehirden şehre dolaştırdınız, niye ülkemizde turizm şirketlerinin batmasına, milyonlarca insanın işsiz kalmasına yol açtınız diye sorabilirdim.

Onu da sormayacağım.

***

Çünkü önemli olan bugündür...

Çünkü dün yaptığınız yanlıştı, bugünkü ise doğru.

***

Yetmez ama evet...

Suriye politikasını da doğru bir zemine oturtma zamanı geldi.

Mısır’la, Irak’la, İran’la, Almanya’yla, Avrupa Birliği’yle, kavga ettiğimiz bütün ülkelerle aramızı düzeltme, düşmanı azaltıp dostu çoğaltma zamanıdır.

O yüzden bu gerçekçiliği kutluyor ve bütün kalbimle bu kararların yanındayım diyorum.

***

Gerisi... Beni ilgilendirmez...

O gün, seçim meydanlarında üç-beş oy devşireceğiz diye o belagati nasıl yutturdularsa...

Bugün de aynı mahareti göstereceklerinden eminim.

Ertuğrul Özkök'ün yazısının tamamını okumak için tıklayınız