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Politika

Demirtaş'tan Erdoğan'a İsrail göndermesi: Hitler'i biraz geçince az ileride sana mı yetiştiler!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önce attığı tweet'e yanıt verdi

28 Haziran 2016 01:28

Türkiye ve İsrail arasından varılan mutabakatın açıklanmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz 2014’te, İsrail’in Gazze’ye saldırılarıyla ilgili attığı, “Terör devleti İsrail, bir kez daha Gazze'ye saldırdı ve plajda oynayan, masum çocukları vurdu. Bunlar barbarlıkta Hitler'i bile geçtiler” tweet’ini alıntılayan Demirtaş, şunları yazdı:

“Sonra ne oldu? Hitleri biraz geçince az ileride sana mı yetiştiler.”

​Demirtaş’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları HDP Eş Genel Başkanı’na ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davaları sebebiyle dikkatli olması uyarısında bulundu.

 

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