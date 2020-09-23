Ertuğrul Özkök: Sosyal medya jürisi olarak Halil Sezai olayında benim oyum tutuksuz yargılama

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 67 komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin olarak, "Sosyal medya jürisi olarak Halil Sezai olayında benim oyum tutuksuz yargılama" yorumunu yaptı.

Özkök, "Ben de sosyal medya kullanan bir insanım... Yani bir sosyal medya jürisi varsa benim de bir oyum var demektir. Önce Halil Sezai’ye... Bak, Halil Sezai bey kardeşim, yaptığın iş iş değil... Şöhretin hak edilmemiş egosu insanı işte böyle tehlikeli yollara sokar.Nedeni ne olursa olsun başka bir insanın üzerine yürümek, yumruk atmak, atmaya kalkmak bağışlanacak hareketler değil..." düşüncesini dile getirdi.

"Bu görüntüleri kim kaydettiyse, bunları 'directors cut' yani yönetmenin montajı ile değil, 'uncut' yani montajlanmamış ham haliyle tekrar yayınlanmasını hasseten rica ediyorum. Tabii görüntü yönetmeninin, yönetmenin, montajcının işine gelir mi bilemem... Neticede sinema sanatı aynı zamanda bir montajlama sanatıdır" görüşünü savunan Özkök, "Ama o filmin uncut halini seyredinceye kadar, tutuklama isteyen sosyal medya jürisi bu kararı bir eksik oyla alacak. Benim oyum, geçmişte, bir barda ve hastanede, elinde dumanı tüten silahla gözaltına alınan futbolcu için verilen kararın aynısı olacak. Yani tutuksuz yargılama." ifadesini kullandı.

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