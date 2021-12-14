Ertuğrul Özkök: Halaydan sonra ne içilir, şalgam suyu mu ayran mı?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altındaki yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Haluk Levent ve Adana Demirspor futbolcusu Mario Balotelli ile görüşmesini kaleme aldı. Özkök, "Sette konu tabiatıyla benim artık bin Türkiye klasiği haline gelen 'Diyarbakır Halayıma' geldi. Ben de gırgırına 'Halaydan sonra ayran mı daha ıyı gider şalgam suyu mu' diye sordum. Sette cevaplar karışıktı. Ayran diyen de var şalgam suyu diyen de… Ama aradan sıyrılan bir 'Outsider' vardı… Tabii ki rakı… Verilen bir cevap şöyleydi: 'Halaydan sonra, halaydan önce, halaydan daha sonra, halaydan daha önce hep rakı…' Bir kere daha anladım ki… Rakı gerçek milli içki." görüşünü dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya mektuplar" dizisinde "Halaydan sonra ne içilir, şalgam suyu mu ayran mı?" başlıklı son yazısı şöyle:

"Dün magazin günümdü… Türkiye’nin iki süperstar ismi ile bir araya geldim. Haluk Levent… Ve Adana Demirspor futbolcusu Mario Balotelli…

***

Ne alaka diyeceksiniz…

İkisi birlikte bir reklam filminde oynayacaklar…

Konu da ilginç…

Adananın milli içeceği Şalgam suyu…

İki süperstar bitcoin şirketi Bitexen reklamı için bir araya geldiler…

Filmi Prozodi Ajansı çekiyor…

Dün filmin çekimi vardı ve beni de sete davet ettiler.

Çok eğlenceli bir gün geçirdim…

Adanalı Mario tabii ki şalgam suyundan yana

Balotelli artık Adanalı…

Dolayısıyla şalgam suyunu tarıyor…

“Nasıl buldun” diyorum…

“Şok güzel” diyor…

Zaten reklam filminde de Haluk Levent’le ikisi şalgam suyu üzerine muhabbet ediyorlar.

Haluk, “Herkes şalgam suyu için şok güzel diyor” diyor…

Balotelli de “Şok şok güzel” diye onaylıyor…

İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök’ün Diyarbakır’da halay çektiği anlara ait video tartışılmıştı

Halaydan sonra ne içilir sorusuna sürpriz cevap

Sette konu tabiatıyla benim artık bin Türkiye klasiği haline gelen “Diyarbakır Halayıma” geldi…

Ben de gırgırına “Halaydan sonra ayran mı daha ıyı gider şalgam suyu mu” diye sordum.

Sette cevaplar karışıktı.

Ayran diyen de var şalgam suyu diyen de…

Ama aradan sıyrılan bir “Outsider” vardı…

Tabii ki rakı…

Verilen bir cevap şöyleydi:

“Halaydan sonra, halaydan önce, halaydan daha sonra, halaydan daha önce hep rakı…”

Bir kere daha anladım ki…

Rakım gerçek milli içki…

Haluk ve Mario iyi bir ikili olmuş

Çok güzel bir setti…

İnsanlar çok güzel bir uyum içinde çalışıyordu…

Bence Haluk Levent ve Mario Balotelli ikilisi çok güzel bir fikirdi…

Zaten birlikte çektirdiğimiz şu fotoğraftaki kıyafetler ve duruş herşeyi çok güzel anlatıyor.

Haluk Levent niye Türkiye'den ayrılıyor

Bu arada Haluk Levent’e niye Türkiye’den bir süre ayrılıp yurt dışına gideceğini sordum.

“Burada biraz ara vermenin iyi olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında bir arkadaşım var. Onunla Birleşmiş Milletlerin bir sosyal yardımlaşma projesinde çalışacağız” dedi.

Kısaca Türkiye’nin ağır gündeminden çıkıp güzel bir gün geçirdim…

Bir kere daha anladım ki Türkiye artık hepimizi çok yoruyor…"

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