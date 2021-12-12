Ertuğrul Özkök: Son anket, Cumhur ve Millet en çok hangi kaybettiğimiz insanı merak etti?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altındaki yazılarını sürdüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Türkiye'nin 2021 yılı Google arama verileri konusunu ele aldı. Özkök, "Acaba 'Cumhur' ve 'Millet' ve tabii ki, Kürtler ve öteki partilere oy verenlerden oluşan Türkiye bu yıl kaybettiklerimiz arasında en çok kimi merak edip onunla ilgili arama yapmıştı? 'Cumhur've 'Millet' ve bütün Türkiye’yi birleştirme gücüne sahip olan şeylerden biri hâlâ mizah mı?" görüşünü dile getirdi. Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Son anket, Cumhur ve Millet en çok hangi kaybettiğimiz insanı merak etti?" başlıklı son yazısı şöyle:

Anket dedim ama bu anketten çok ileri bir şey…

Google Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Melike Eraslan yıl sonu nedeniyle bana çok ilginç bir Türkiye fotoğrafı göndermiş. Bugün “Cumhur” ve “millet” diye bölünen Türkiye, bitmekte olan 2021 yılında Google’da en çok neleri aramış. Yani Google algoritmasının kayıda geçirdiği rakamlar bunlar… Belki bunların bir bölümünü daha önce başka mecralarda okudunuz.

Kaybettiklerimiz listenin 1. sırasında bir komedyen var. Ancak sosyolog olarak asıl dikkatimi çeken farklı bir noktayı dikkatinize getirmek istiyorum. Dünyanın en yaygın ve büyük arama motoru Türkiye’den yapılan aramaları 9 ayrı grup altında toplamış. Bunlar arasında biri var ki çok dikkatimi çekti ve listeye bakınca çok düşündüm. “Bu yıl kaybettiklerimiz” listesiydi bu. Çok sayıda tanınmış insan kaybettik…

Acaba “Cumhur” ve “Millet” ve tabii ki, Kürtler ve öteki partilere oy verenlerden oluşan Türkiye bu yıl kaybettiklerimiz arasında en çok kimi merak edip onunla ilgili arama yapmıştı? Listenin birinci sırasında Rasim Öztekin var… Yani onun ölümünün ardından çok sayıda insan onunla ilgili bilgi almak için arama yapmış. Bir komedyen yani…

İlk 10'da 2 komedyen bulunmasını şöyle yorumlayabilir miyiz?

Aynı listede bir komedyen daha var. Ferhan Şensoy… Bu yıl kaybettiğimiz insanlar hakkında yapılan en çok 10 aramanın ikisi komedyenlere ait… Yüzde 20’si…Yani mizaha… Şöyle yorumlayabilir miyiz?

“Cumhur”ve “Millet” ve bütün Türkiye’yi birleştirme gücüne sahip olan şeylerden biri hâlâ mizah mı… Değilse bu ilgi nereden geliyor? Asık suratlı bir siyasetin, hoşgörüsüz ve baskıcı bir iklimin etkisi mi… Kaybettiğimiz her bir “Güldüren insan” merak haznemizde bir kuyu daha mı açıyor…

Hem Cumhur hem Millet sokakta öldürülen kızı aramış

Listenin 4’üncü sırasında elinde Samuray kılıcı ile bir katilin saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden Başak Cengiz var. Demek ki bu olay hepimize dokunmuş…Hepimiz merak etmişiz… İlgi, merak aynı zamanda kadınlara karşı işlenen suçlara karşı bilinçlenmeyi getirir. Ancak buna bakarken, bu yıl Denizli’deki saldırıda hayatını kaybeden Şebnem Şirin’i de hatırladım. Bundan istifade içime oturan bir şeyi de buraya not edeyim. Üç büyük partinin lideri Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener Başak cengiz’in ailesini evinde ziyaret edip başsağlığı diledi. Şebnem Şirin’in ailesini ise hiçbir siyasi lider aramadı…

Muhafazakâr bir şair Cumhur ve Millet'i birleştirebilir mi?"

Kaybettiklerimiz arasında en merak edip aradığımız isimler listesinde biri daha çok dikkatimi çekti. Sezai Karakoç… Muhafazakâr dünyanın bir insanı… Ama bütün Türkiye’nin, yani hem “Cumhurun” hem “Milletin” şairi… Benim neslimi en çok etkileyen şairlerden biri… Listenin üçüncü sırasında olması beni hep şaşırttı, hem sevindirdi hem de umutlandırdı…

İkinci sıradaki isim kolektif bir depresyonun işareti olabilir mi?

İkinci sırada ise bir psikolog var… Doğan Cüceoğlu… Psikolojiyi, insanın kendini tanıma çabasını, en önemlisi de psikoloğa gitmeyi Türkiye’ye öğreten insan desek abartmış olmayız… Üstelik bunu kitaplar haline getirip yüzbinlerce insana okutan bir kaybımız… Bana göre o da hem “Cumhur’un”, hem “Milletin” hem herkesin, hem hepimizin insanı…

Yani, epidemilerin, küresel ısınmaların, savaşların, göçlerin, terörün, otoriterleşmenin yangın yerine döndürdüğü ruhlarımıza çare aramak için tam zamanında gelmiş çok erken aramızdan ayrılmış bir insan… Bir de onu çok merak edip aramışız.

İki sinema iki ses sanatçısı

Ölümünün arkasından en çok merak edip en çok aradığımız 10 insanın arasında Listede iki de müzik sanatçısı var.. Hüner Coşkuner ve Oğuz Yılmaz… İki de oyuncu var bu listede… Kartal Tibet… Ve Karahan Çantay model oyuncu ve matematik öğretmeni…

Listede tek bir siyasetçi var ve bakın o da kim?

Ve gelelim en sona bıraktığım ama en çok düşünmemiz gereken insana… Ölümünün arkasından merak edip en çok aradığımız 10 insan arasında bir tek siyasetçi var. İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş… Ben Kadir Topbaş’a oy vermedim… Ama öldüğünü öğrendiğim an içimde bir şey cız etti… O an anladım ki bu insanı için için sevmişim.

Bende iyi bir şeyler bırakmış… O gün ölüm haberini muhalif kanallar nasıl verdi ona baktım… Halk TV’nin haber bülteninde bile ilk sıradaydı… Ve güzel, iyilik dolu bir dille anlatılmıştı… Anladım ki bir siyasetçi için sadece ikbal dönemi önemli değil… Hatta daha önemlisi arkasından, her ülkenin hem “Cumhurlarında” hem “Milletlerinde” bıraktığı hoş sada… Siyasette asıl o günlere yatırım yapılmalı diye düşündüm.

Google’ın Kaybettiğimiz insanlar arasında en merak ettiğimiz 10’u” listesi bize “Cumhur” ve “Millet” ve geri kalan hepimiz olarak çok güzel bir sosyoloji dersi veriyor.

Ve öteki listeler en çok aradıklarımızda Boji var bir de Survivor kim elendi

Google’da bu yı en çok arananlarda “Kim” başlığı altındaki listenin başında “Survivor’da kim kaybetti” cevabı var. İkinci sırada ise “Masterchef kim kazandı…”

Listenin 7’inci sırasına ise İstanbul otobüs ve metrolarının moskot köpeği “Boji” girmiş. Listede dikkatimi çeken iki arama sorusu ise şu oldu:

(*) “Andımızı kim yazdı?”

(*) Elektriği kim buldu?”

Cumhur ve Millet yemek merakında beni şaşırtan şey

Bu yıl en çok aranan yemek tarifi listesinin ilk sırası şöyle:

(*) BİR NUMARA “Güllaç tarifi…”

(*) İKİ NUMARA. “Soğuk baklava tarifi”

Beni şaşırtan ise çiğ köfte tarifi oldu.

Ancak 8’inci sıradan listeye girmiş.

Sufle ve galete tarifinin bile altında…

Panna Cotta’nın hemen üstünde…

En altta ise “Cizleme” tarifi var ki, onun ne olduğunu öğrenmek için ben de Google’a girdim."

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