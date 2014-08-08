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Yaşam

Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu ve Sedat Ergin'den 'veda selfie'si

Bir dönem Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde genel yayın yönetmenliği yapmış üç gazeteci 'veda selfiesi' çekti. Özkök, 'ex genel yayın yönetmenleri selfiesi yaptık' dedi

08 Ağustos 2014 23:50

20 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök Instagram hesabından, bir dönem Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Sedat Ergin ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa eden Enis Berberoğlu ile çektiği selfie'yi paylaştı. Özkök, fotoğrafın altına yaptığı yorumda, “Hürriyet veda kültürü hep güzeldir” dedi.

Enis Berberoğlu’nun Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmesinin ardından, Ertuğrul Özkök, Instagram hesabından “ex-genel yayın yönetmenleri” fotoğrafı paylaştı.

Ayakta Sedat Ergin, solda Enis Berberoğlu, sağda Ertuğrul Özkök

Özkök, paylaştığı fotoğrafın altına yaptığı yorumda şunları yazdı:

“HÜRRİYET TARİHİ AN

Genel yayın yönetmenimiz Enis Berberoğlu bugün kendi arzusu ile görevinden ayrıldı. Şu an saat 19.49. Hürriyet barında 2 eski genel yayın yönetmeni ben, Enis Berberoğlu ve Milliyet eski genel yayın yönetmeni Sedat Ergin ex genel yayın yönetmeni selfie'si yaptık. Hürriyet veda kültürü hep güzeldir.”

Ertuğrul Özkök 1989’dan 2009’a kadar 20 yıl boyunca Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yaptıktan sonra görevini bugün (8 Ağustos 2014) istifa eden Enis Berberoğlu’na bırakmıştı. Doğan Holding bünyesindeyken 2005 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturan Sedat Ergin, 2011 yılında Demirören ailesinin Milliyet’i satın almasına kadar bu görevi yürütmüştü.

 

Fatih Altaylı: Ben de gelseydim 4 ex olurduk

 

Özkök’ün paylaştığı fotoğrafın altına onlarca yorum gelirken en dikkat çekenlerden birisi de bir dönem HaberTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeliği yapan Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı “Aa bende gelseydim 4 ex olurduk. Enis e ulaşamadım. Hepinizi öpüyorum” dedi.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Serdar Akinan - sakinan: Ex Genel Yayın Yönetmenleri kulübü...

Işın Görmüş - İsingormus: Enis bey selfie çektiriyor olmaktan pek memnun görünmüyor ama

Tülin Tuncay – tulintuncay: Olan yine okurlara oluyor , yara bere icin'de kaldik yazik oluyor Hurriyet okurlarina @ertugruozkok

suinneverland: @ertugruozkok istifa etmek kadar keyifli birşey yoktur hayatta..harika bir fotoğraf..Size yorumum ex ama trendy genel yayın yönetmeni.. Arkadaşlara örnek olun

Sedef Orman - sedefforman: Hep beraber selfie'den çok siz Enis beyi esir almışsınız gibi duruyor @ertugruozkok

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