Aydın Doğan'ın 'Yaptığın gazeteyi beğenmiyorum Enis' sözleri Berberoğlu'nu kırdı

Enis Berberoğlu’nun istifa etmesiyle boşalan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği için yapılan ilk yorumlarda, gazete koridorlarında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın dile getirdiği bir eleştiri de konuşuluyor. Gazeteyi yaparken karşı karşıya kaldığı sınırlamalardan bunalan Berberoğlu’nun, bir süre önce gazetenin çalışanları önünde, “Yaptığın gazeteyi beğenmiyorum Enis” sözlerine de kırıldığı belirtiliyor.

Diğer yandan gazete yönetimi için “iki Fikret” tartışması yaşanıyor. Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın Berberoğlu’nun ayrılığını duyururken, “Yolunuza Fikret Ağabeyinizle devam edeceksiniz” sözleri üzerine, gözler bu açıklama sırasında Sabancı’nın yanında oturan Fikret Ercan’a çevrildi. Ancak bu arada Berberoğlu’nun yerine Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın adı da geçti.

Fatih Çekirge ile gazetenin Yayın Direktörü olan Fikret Ercan, daha önce de gazetenin Yayın Koordinatörü olarak birinci sayfayı yapan Ercan’ın “geçici bir süre için” işaret edildiği yorumları öne sürülürken, Berberoğlu’nun yerine Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın düşünüldüğü iddiaları da dile getirildi.

T24’ün aldığı bilgilere göre gazetenin yayın politikasını belirlerken karşı karşıya kaldığı sınırlamalar ve hükümet kaynaklı baskılardan yorulduğu belirtilen Berberoğlu daha önce de görevi bırakmak istedi. Ancak Doğan ailesinin devam etmesi yönündeki isteğini geri çevirmedi. Bu sürecin ardından istifa kararını bugün yürürlüğe koyan Berberoğlu, izne ayrıldı. Daha önce Hürriyet’in ekonomi yazarlığını ve Ankara Temsilciliği görevini yapan ve Ertuğrul Özkök’ün yaklaşık 20 yıl oturduğu Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna 2009’da atanan Berberoğlu’nun gazeteye başka bir görevle dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

Aydın Doğan’ın güvendiği isimlerden

Enis Berberoğlu’nun yerine adı geçenlerden Fikret Bila halen Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyor. Doğan Grubu bünyesindeyken yıllarca Milliyet’in Ankara Temsilciliği görevini yapan, geçen yıl da yeni patron Demirören ailesi tarafından Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilen Fikret Bila’nın, Aydın Doğan’ın güvendiği isimler arasında olduğu biliniyor.

Fikret Bila kimdir?

Fikret Bila 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1980-1985 yılları arasında Sayıştay Denetçisi olarak görev yapan Bila, Gazi Üniversitesi’nden 1986 yılında doktora derecesi aldı. CNN TÜRK’te Ankara Kulisi programını sunan Bila uzun yıllar Milliyet gazetesinin Ankara Temsilciliğini yaptı. Demirören ailesinin Milliyet gazetesini satın almasının ardından 2012 yılında gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturmuştu.

Fikret Ercan kimdir?

Halen Hürriyet’in mutfağındaki en kıdemli isim olan, “Yayın Koordinatörü” olarak yıllarca gazetenin birinci sayfasını yapan ve yaklaşık 2 yıl önce Fatih Çekirge ile birlikte Yayın Direktörlüğü görevine çekilen Fikret Ercan, Berberoğlu’nun istifasının ardından başlayan geçiş döneminde Vuslat Doğan Sabancı’nın işaret ettiği isim oldu.