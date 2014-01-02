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'Yolsuzluğu unutturmak için kriz diye gündem saptırıyorlar'

İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, 'Dünyanın hiçbir yerinde yolsuzluğun üstüne gitmekten ekonomi sarsılmaz' dedi

02 Ocak 2014 10:47

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından AKP’den istifa eden İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, iktidarı twitter hesabı aracılığı ile eleştirmeye devam ediyor. Günay, eleştirilerini şöyle ifade etti:
"Bazıları aklımızla alay edercesine ayakkabılığa saklanmış milyonları unutturmak için komplo, kumpas, kriz diye gündem saptırmaya çalışıyor. 
Dünyanın hiçbir yerinde yolsuzluğun üstüne gitmekten ekonomi sarsılmaz. Aksine ekonomiyi de, toplumu da çürüten yolsuzluğun gizlenmesidir. 
Ekonomiyi düzeltmek, içte ve dışta yeniden saygınlık kazanmak, hukuk devletinin kurallarına uyarak sağlanabilir, yıkmaya çalışarak değil"
 
 

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