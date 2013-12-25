Ertuğrul Günay'dan Erdoğan'a: Üzerinde konuşmaya değmez!

Başbakan Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşü, Esenboğa Havalimanı’nda kendisine bekleyen kalabalığa seslenmişti. Eski Kültür ve Turizm Bakanı AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'dan, Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili bir tweet geldi. Günay'ın tweet'inde, "Ancak söylediklerine inanırsan, inandırıcı olabilirsin! Gerisi laf-ı güzaf... Üzerinde konuşmaya değmez!" ifadeleri yer aldı.

İki günlük Pakistan ziyaretinin ardından dün gece yurda dönen Başbakan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda kendisini bekleyen kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Bize dostların duaları yeter" diyen Erdoğan, "Bedduaya lanet, duaya davet diyorum. Biz bedduayla değil, duayla emrolunduk" demişti.