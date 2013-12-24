Erdoğan: Onlar tuzak kursun, halkın ve hakkın tuzağından güçlüsü yoktur

Pakistan'dan dönen Başbakan Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kendisini karşılayan kalabalığa seslendi. Erdoğan konuşmasında yolsuzluk operasyonuna hitaben, "Onlar tuzak kurmaya devam etsinler ama halkın ve Hakkın tuzağından daha güçlü tuzak yoktur" dedi. Erdoğan muhalefete de yüklendiği kısa konuşmasında, "Bunun hesabını ana muhalefetin genel müdürü soramaz. Önce o genel müdürlük uyaptığı dönemin hesabını versin" dedi. Erdoğan ayrıca, Fethullah Gülen'in beddua açıklamalarına cevap olarak, "Bedduaya lanet, duaya davet diyorum" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'daki temaslarının ardından THY'ye ait özel uçakla saat 21.00'de Ankara'ya geldi. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanında, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Beşir Atalay, bazı bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar karşıladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda vatandaşlara soğuk havadan etkilenmemeleri için atkı dağıtıldı. Bazı vatandaşlar ise kefen giydi.

Kendisini karşılamaya gelenlere konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizleri bu anlamlı buluşmadan en kalbi duygularla selamlıyorum."

"Bildiğiniz gibi Cumartesi günü Samsun'lu kardeşlerim bizi karşıladırlar. Oradan Ünye'ye geçtik. Onlarla kucaklaştık. Oradan Fatsa'ya geçtik. Ardından Ordu'ya geçtik. Aynen Ordu'da on binlerce kardeşimiz bizleri karşıladı."

"Ertesi gün Giresun'daydık Giresun'da muhteşem bir açılış törenini gerçekleştirdik. Orada da başka bir heyecan vardı. ve Trabzon'dan Pakistan'a hareket ettik, Muhammed İkbal'i ziyaret ettik."

"Sevgili kardeşlerim biz milletimize aşık oldu. Milletimizi sevdik. Bu yolculukta şu 17 Aralık'ta hükümetimize karşı yapılan bu operasyonun bunun perde arkası milli iradeyedir, milletedir. Burada bir tercih var. Nedir o? Ya millet ya zillet. İnanıyorum ki millet diyenler kazanacak, zillete talip olanlar yine kaybedecek."

"Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz."

"Ben size hep şunu söylüyorum. Bize Şam'ın duaları Kahire'nin duaları yeter. Myanmar'ın duaları yeter. Bize 76 milyonun içerisinde gözü yaşlı ninelerin duaları yeter. Bu akşam buradan bir şey daha söylüyorum. Bedduaya lanet duaya davet diyorum. İnananlar birbirlerine karşı dua ile emrolunmuşlardır beddua ile değil."

"11 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimiz ortada. Milletin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını milletin kasasından alan varsa bunun hesabını biz de sorarız hukuk da sorar. Bunun hesabını ana muhalefetin genel müdürü soramaz. Önce o genel müdürlük uyaptığı dönemin hesabını versin. Onlar tuzak kurmaya devam etsinler ama halkın ve Hakkın tuzağından daha güçlü tuzak yoktur. Ya millet ya zillet. Ben umuyorum ki millet kazanacak."