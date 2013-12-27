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Ertuğrul Günay: İstenmediğimiz yerde durmayız

AKP tarafından Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilen AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından açıklamalarda bulundu

27 Aralık 2013 08:46

Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilen AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından,'Yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmediğimiz yerde durmayız' açıklamasında bulundu.

Günay, 'Yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmediğimiz yerde durmayız. Daha yolun başındayız' dedi.

Ertuğrul Günay, Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğinin açıklanmasının ardından Twitter'daki hesabından şu tweetleri attı: 'Temiz siyaset mücadelesini sürdürmek için partiye/ mevkiye/ makama ihtiyaç yok! Sadece temiz bir vicdana ve sağlam bir imana ihtiyaç var!

"Yarın Cuma! Yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmediğimiz yerde durmayız. Daha yolun başındayız. Allah, doğruların yardımcısı olsun!"

"Değerli arkadaşlar, basın mensupları, son olaylar ve siyasi kararımla ilgili yarın Ankara'da basın toplantısı yapacağım. Iyi geceler."

Ertuğrul Günay, bakanlığı döneminde 'Dünya Mirası İstanbul' kitabının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada sarf ettiği 'İnanılmaz lobiler oluşuyor, rant açgözlülüğü İstanbul'u bir ahtapot gibi sarmaya başladı' cümlesini de bu da hatıra olsun diye açıklamasına link olarak verdi.

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