AKP'de 3 ismin ‘kesin ihracı’ istendi

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik yaptığı yazılı açıklamada İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan ve Ankara milletvekili Haluk Özdalga’nın ‘kesin ihracı’ için Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini bildirdi.

Çelik, bu gece geç saatlerde toplanan AKP MYK’sından çıkan karara göre gerekçeyi şöyle açıkladı; “Son zamanlarda parti disiplinine ve politikalarına temel ilkelerimize ve hükümet icraatlarına aykırı, partimize ve hükümetimize tahkir ve tezyif edici sözlü ve yazılı beyanlarından dolayı, tedbirli olarak kesin ihraç edilmeleri talebiyle Müşterek Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine MYK’mız tarafından karar verilmiştir.”

'Partiye, mevkiye, makama ihtiyaç yok!'

AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, AKP MYK'sında isminin ihraç istenen vekiller arasında açıklanmasından sonra Twitter'dan iki mesaj attı.

Günay Tweetlerinde şunları söyledi;

"Yarın Cuma!

Yolsuzluklara karşı çıktığımız için

istenmediğimiz yerde durmayız.

Daha yolun başındayız.

Allah, doğruların yardımcısı olsun!"

"Temiz siyaset" mücadelesini sürdürmek için

partiye/ mevkiye/ makama ihtiyaç yok!

Sadece temiz bir vicdana

ve sağlam bir imana ihtiyaç var!

AKPli Özdalga'dan Gül'e çağrı

AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, ortada hükümet-cemaat çekişmesini aşan bir durum olduğunu belirterek, “Bu bir devlet ve demokrasi krizi. Çıkış yolu, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün anayasal yetkileri çerçevesinde bu krize müdahale etmesidir” dedi.

Haluk Özdalga, yaptığı yazılı açıklamada, “Mevcut gidiş devam ettiği sürece bu krizin son bulması mümkün görünmüyor. Bu gidiş, Türkiye’nin büyük zararlara uğramasına neden olabilir. Çıkış yolu, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün anayasal yetkileri çerçevesinde bu krize müdahale etmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu gidişe ‘dur’ denilmesini diliyorum. Herkesin kişisel hesaplarını ve özel durumunu bir tarafa bırakıp, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.