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Ermeni kilisesi saldırganı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı

Kilise duvarına "Bu vatan bizim" yazan kişi, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

03 Mayıs 2018 22:53

İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına "Erzurumlu.. Bu vatan bizim" yazısı yazıp; çöp döken Serdar K., adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasının ardından bugün hastaneye yatırıldı.

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., tedavi görmesi için polis ekipleri tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., dün çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Savcılık ifadesinde, kilisenin ön tarafına bir gün önce Atatürk posteri astığını söylediği belirtilen Serdar K.'nın, "Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan 2018 tarihinde de hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım, çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm" dediği belirtilmişti. 

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