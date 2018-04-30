Kilise duvarına ırkçı yazı yazıldı; kapısına çöp döküldü

İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına ırkçı yazı yazıldı. Duvarına "Erzurumlu.. Bu vatan bizim" yazılan kilisenin kapısının önüne çöp de döküldüğü görülürken; saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırının sosyal medyadan paylaşılmasının ardından Kadıköy Belediyesi'nin Twitter hesabından "Bu ırkçı saldırıyı kınıyoruz; alanın temizliği sabah saatlerinde ekiplerimizce yapıldı, bilginize" mesajı paylaştı.

Kamera görüntüleri polise teslim edildi

Kamera görüntülerini inceleyen kilise yönetimi, duvara yazı yazan ve kapıya çöp döken kişinin bir gün önce ayin sırasında kiliseye gelerek dengesiz hareketlerde bulunan ve huzursuzluk yaratan kişi olduğunu tespit etti. Kamera görüntüleri polise teslim edildi ve kilise yönetiminin verdiği bilgiye göre, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.