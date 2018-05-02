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Ermeni kilisesine ırkçı saldırıda bulunan kişi serbest bırakıldı

Serdar K., haftada iki gün karakola giderek imza vermesi koşuluyla serbest bırakıldı

02 Mayıs 2018 23:14

İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına "Erzurumlu.. Bu vatan bizim" yazısı yazıp;  çöp döken Serdar K., adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Serdar K., haftada iki gün karakola giderek imza verecek.

TIKLAYIN-İçişleri Bakanlığı'ndan Ermeni kilisesine saldırıyla ilgili açıklama

Kilisenin güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltın alınan 45 yaşındaki Serdar K., emniyet işlemlerinin ardından bugün, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Savcılık ifadesinde, kilisenin ön tarafına bir gün önce Atatürk posteri astığını söylediği belirtilen Serdar K.'nın, "Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan 2018 tarihinde de hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım, çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm" dediği öğrenildi.

Serdar K., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Serdar K.'yı, haftada iki gün karakola giderek imza vermesi koşuluyla serbest bıraktı.

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