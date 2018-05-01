İçişleri Bakanlığı'ndan Ermeni kilisesine saldırıyla ilgili açıklama

İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına ırkçı yazı yazılması ve kapısının önüne çöp dökülmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

TIKLAYIN-Kadıköy'deki Ermeni kilisesine yapılan saldırıya sosyal medyadan tepki

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına dün "Erzurumlu.. Bu vatan bizim" yazısı yazılmış, kapısının önüne çöp dökülmüştü. Irkçı saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ile kilisenin Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da, "Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır" denildi.

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."

Kiliseye yönelik saldırı dün sosyal medyaya da yansımış büyük tepki çekmişti.