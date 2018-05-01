Kadıköy'deki Ermeni kilisesine yapılan saldırıya sosyal medyadan tepki

İstanbul Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin kapısının önüne çöp konteynerı boşaltıldı, duvarına ırkçı yazılama yapıldı. Kiliseye yapılan saldırıyı bazı isimler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Türkiye Yahudileri Sözcüsü Şalom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, konuya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu sabah Kadiköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi önü ve duvarı.Ben de diyorum ki ’bu vatan hepimizin’!’... diye tepki göstredi.

Agos gazetesi muhabiri Vartan Estukyan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "kadıköy'deki ermeni kilisesine "bu vatan bizim" yazan kişinin 'akli dengesi yerinde değil'miş. yıllardır aynı terane. bir yetkili de bir kez olsun çıksın, "evet, yapan kişi suç işlemiştir, cezası neyse verilecektir" desin" dedi.

Natali Avazyan, "Kadıköy'deki Ermeni Kilisesi'ne iğrenç saldırı Yapılan bu alçaklığı bu ırkçı saldırıya bizim tepkimiz #BeratKandili'niz Kutlu olsun" diyerek tepki gösterdi.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise kiliseye yapılana saldırıya dair, "#İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yönelik ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Milletimiz bu aşağılık tahriklere gelmez. Emniyet güçlerimiz failleri en kısa zamanda bulacaktır. Ermeni cemaatine geçmiş olsun. Bu vatan hepimizin!"

