T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ermeni katliamının 100. yılı anısına Ermenistan Eurovision’da ‘İnkâr Etme’ diyecek

Ermenistan, 60. Eurovision Şarkı Yarışması’na Ermeni katliamının 100. yılı anısına özel bir performansla katılıyor.

12 Şubat 2015 12:45

Türkiye’nin 2016’da Eurovision Şarkı Yarışması’na döneceği haberleri gündemi meşgul ederken, bir başka haber de Ermenistan’dan geldi. 

Yarışmanın resmî sitesi eurovision tv’de yayımlanan açıklamaya göre, 2006’dan beri Eurovision katılımcısı olan Ermenistan, katliamın 100. yılında, ‘Genealogy’ (Soy Ağacı) adlı, özel bir performans hazırlıyor. 

Viyana’daki sahne şovunda Ermenistan adına yarışacak olan şarkıcıya, Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarından birer Ermeni şarkıcı eşlik edecek. Sanatçı sayısı ve performansın koreografisi, katliamın 100. yılı anmalarında uluslararası sembol olarak kullanılan unutma beni çiçeğinden ilhamla hazırlandı. Beş şarkıcı çiçeğin birer yaprağını simgelerken, merkezde Ermenistan’dan katılan şarkıcı yer alacak.

Ermenistan’ın Euvorision’daki mesajının ‘barış, birlik ve hoşgörü’ olacağı vurgulanırken, farklı coğrafyalardan seçilecek şarkıcıların, 1915’te dünyaya dağılmış Ermenilerin birlikteliğini hatırlatacağı ifade ediliyor.

19, 21 ve 23 Mayıs 2015’te yapılacak olan Eurovision’a Ermenistan adına katılacak sanatçıların adları henüz açıklanmadı.

ETİKETLER

eurovisionermenistanermeni katliamı100 yılinkar

İlgili Haberler

Papa uçakta konuştu: Ermenistan Türkiye sınırı açılsa çok güzel olurdu

Türkiye'ye üç günlük bir ziyaret gerçekleştiren Papa Francis, İtalya yolunda önemli açıklamalar yaptı

Hollande: Yüzüncü yılda Ermeni Soykırımı’nın tanınması için Türkiye’den yeni bir jest bekliyoruz

François Hollande: Tabuların yıkılmasının zamanı geldi

Ermenistan ve Diaspora’dan 2015 deklarasyonu

Ermenistan ve Diaspora, Ermeni katliamının 100. yılı nedeniyle ortak bir deklarasyon yayınladı

TRT: Oylama ve ahlaki sisteme ilişkin yol alındı, Eurovision'a katılıyoruz

Türkiye 2012'den sonra ilk kez Eurovision'a katılıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24