Ermeni katliamının 100. yılı anısına Ermenistan Eurovision’da ‘İnkâr Etme’ diyecek

Türkiye’nin 2016’da Eurovision Şarkı Yarışması’na döneceği haberleri gündemi meşgul ederken, bir başka haber de Ermenistan’dan geldi.

Yarışmanın resmî sitesi eurovision tv’de yayımlanan açıklamaya göre, 2006’dan beri Eurovision katılımcısı olan Ermenistan, katliamın 100. yılında, ‘Genealogy’ (Soy Ağacı) adlı, özel bir performans hazırlıyor.

Viyana’daki sahne şovunda Ermenistan adına yarışacak olan şarkıcıya, Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya kıtalarından birer Ermeni şarkıcı eşlik edecek. Sanatçı sayısı ve performansın koreografisi, katliamın 100. yılı anmalarında uluslararası sembol olarak kullanılan unutma beni çiçeğinden ilhamla hazırlandı. Beş şarkıcı çiçeğin birer yaprağını simgelerken, merkezde Ermenistan’dan katılan şarkıcı yer alacak.

Ermenistan’ın Euvorision’daki mesajının ‘barış, birlik ve hoşgörü’ olacağı vurgulanırken, farklı coğrafyalardan seçilecek şarkıcıların, 1915’te dünyaya dağılmış Ermenilerin birlikteliğini hatırlatacağı ifade ediliyor.

19, 21 ve 23 Mayıs 2015’te yapılacak olan Eurovision’a Ermenistan adına katılacak sanatçıların adları henüz açıklanmadı.