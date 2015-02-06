TRT: Oylama ve ahlaki sisteme ilişkin yol alındı, Eurovision'a katılıyoruz

Türkiye yeniden Eurovision Şarkı Yarışması'na katılma kararı aldı. TRT Genel Müdürü Şenol Göka, "Sadece oylama sistemi değil, ahlaki sisteme ilişkin de bazı sorunlar vardı. Bunlara ilişkin eleştirilerimiz vardı. Bunlar konusunda yol alındı" dedi.

2013'te oylama ve kura sistemini eleştiren TRT, Eurovision şarkı yarışmasına bir daha katılmama kararı almıştı. Ancak Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) özrü ve TRT'nin taleplerinin büyük oranda kabul edilmesinin ardından kurum, yarışmaya katılmaya yeniden sıcak baktı.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, "Sadece oylama sistemi değil, ahlaki sisteme ilişkin de bazı sorunlar vardı. Bunlara ilişkin eleştirilerimiz vardı. Bunlar konusunda yol alındı" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Eurovision Şarkı Yarışması'nın önemli bir kaynak gerektirdiğini ve bu kaynakların doğru kullanılmasının şart olduğunu belirten Göka, "EBU'nun yönetiminden memnun değildik. Kaynaklar doğru kullanılmalı. İtalya gibi Romanya gibi ülkelerin de benzer eleştirileri var. Bulgaristan da çekilmeyi tartıştı. Talepler yerine getirilecek ve katılacağız" diye konuştu.