T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ermeni edebiyatının önemli ismi Zabel Yesayan’ın hayatı sahnede

Ermeni edebiyatının en önemli ismi Zabel Yesayan'ın hayat hikayesi tiyatro oyunu olarak hazırlandı

05 Mart 2015 11:00

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Zabel Yesayan’ın hikayesini, tiyatro oyunu olarak hazırladı. Oyun bugün Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil salonunda sahnelenecek.

Zabel Yesayan’ın çocukluk ve gençlik anılarında iz bırakan kadınların öykülerini, Yesayan’ın gözünden anlatan oyun, pek çok kadınlık halini sahneye taşıyacak.

Kısa bir süre önce, ‘Zabel Yesayan’ı Bulmak’ adlı belgeselin gösterimine ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi, bu sefer de Yesayan’ın anılarından yola çıkarak bir tiyatro oyunu hazırladı. 'Dünya Kadınlar Günü' haftasında kadın şenliği düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi, 2-6 Mart arasında pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu akşam ise, Zabel Yesayan’ın hayatını anlatacak olan oyun, Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil salonunda, 19:30’ da sahnelenecek

Elif Benan Tüfekçi'nin Agos'ta yayımlanan haberine göre, Yazarın evini, sokağını, arkadaşlarını, komşularını, bir daha dönmemek üzere ayrıldığı Üsküdar’ı anlattığı ‘Silahtarın Bahçeleri’ isimli kitabından yola çıkan oyun, Yesayan’ın çocukluğundan başlayarak, hayatını etkileyen kadınların, mutlu, kederli, meraklı, sinirli, şevkatli, yalnız ya da özgür hikayelerini karşımıza çıkaracak.

Duygu Dalyanoğlu’nun düzenlemesini yaptığı metinde, Zabel Yesayan’ın çocukluğunu Nisan Yalaz oynuyor. Oyundaki diğer oyuncular; Büşra Karpuz, Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, Maral Çankaya, Miray Bal ve Nihal Albayrak. Oyuna katkı sağlayan diğer isimler ise Aysel Yıldırım, Bercuhi Berberyan, Dilek Şenyürek, Işıl Eke, Kenan Özcan, Mehmet Fatih Uslu, Melissa Bilal, Rümeysa Çamdereli, Saro Usta, Sezin Gündoğan ve Uluç Esen. 

ETİKETLER

zabel yesayanermeni edebiyatıyazarşairtiyatroboğaziçi üniversitesi

İlgili Haberler

Mahkeme arazi Ermenilere ait dedi köylüye vermedi, devlet havalimanı yaptı

Diyarbakır Havalimanı'nın ardından, Batman Havalimanı arazisi de yargıya taşındı

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubu 'Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

Avrupa Parlamentosu’nun en büyük siyasi grubu EPP, 'Ermeni Soykırımı’nı tanıdı

'Ermeni olmayıp da 'Ermeni'yim' diyenlere veledi zina demekten başka bir yol kalmıyor'

Malatya İnönü Üniversitesi’nde yapılan ‘Hocalı Katliamı’ etkinliğinde konuşan Doç. Dr. Taner Tatar, 'Hepimiz Ermeniyiz' diyenleri hedef aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24