Ermeni edebiyatının önemli ismi Zabel Yesayan’ın hayatı sahnede

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), Zabel Yesayan’ın hikayesini, tiyatro oyunu olarak hazırladı. Oyun bugün Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil salonunda sahnelenecek.

Zabel Yesayan’ın çocukluk ve gençlik anılarında iz bırakan kadınların öykülerini, Yesayan’ın gözünden anlatan oyun, pek çok kadınlık halini sahneye taşıyacak.

Kısa bir süre önce, ‘Zabel Yesayan’ı Bulmak’ adlı belgeselin gösterimine ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi, bu sefer de Yesayan’ın anılarından yola çıkarak bir tiyatro oyunu hazırladı. 'Dünya Kadınlar Günü' haftasında kadın şenliği düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi, 2-6 Mart arasında pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu akşam ise, Zabel Yesayan’ın hayatını anlatacak olan oyun, Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil salonunda, 19:30’ da sahnelenecek

Elif Benan Tüfekçi'nin Agos'ta yayımlanan haberine göre, Yazarın evini, sokağını, arkadaşlarını, komşularını, bir daha dönmemek üzere ayrıldığı Üsküdar’ı anlattığı ‘Silahtarın Bahçeleri’ isimli kitabından yola çıkan oyun, Yesayan’ın çocukluğundan başlayarak, hayatını etkileyen kadınların, mutlu, kederli, meraklı, sinirli, şevkatli, yalnız ya da özgür hikayelerini karşımıza çıkaracak.

Duygu Dalyanoğlu’nun düzenlemesini yaptığı metinde, Zabel Yesayan’ın çocukluğunu Nisan Yalaz oynuyor. Oyundaki diğer oyuncular; Büşra Karpuz, Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, Maral Çankaya, Miray Bal ve Nihal Albayrak. Oyuna katkı sağlayan diğer isimler ise Aysel Yıldırım, Bercuhi Berberyan, Dilek Şenyürek, Işıl Eke, Kenan Özcan, Mehmet Fatih Uslu, Melissa Bilal, Rümeysa Çamdereli, Saro Usta, Sezin Gündoğan ve Uluç Esen.