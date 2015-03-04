'Ermeni olmayıp da 'Ermeni'yim' diyenlere veledi zina demekten başka bir yol kalmıyor'

Malatya İnönü Ünversitesi’nde yapılan ‘Hocalı Katliamı’ etkinliğinde konuşan Doç. Dr. Taner Tatar, “Hepimiz Ermeniyiz diyen bir zümre varya, ben gerçekten Ermeni olanlara bir şey demiyorum. Ama sevgili kadeşlerim, Ermeni olmayıp da Ermeniyim diyenlere veledi zina demekten başka bir yol kalmıyor” dedi.

Evrensel'in haberine göre; Malatya İnönü Ünversitesi Merkez Kampüsünde Hocalı Katliamını anma etkinliği yapıldı. Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı, Ülkücü İşçiler Derneği İl Başkanı, Ülkü Ocakları Üniversite Başkanı'nın katıldığı etkinlikte açılışı yapan öğrenci saygı duruşuna "Başta ulu önder Mustafa Kemal olmak üzere, Başbuğ Alpaslan Türkeş ve tüm dava şehitlerimiz adına" sözleriyle çağrı yaptı. Ardından okunan İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı sırasında ise etkinliğe katılanların bozkurt işareti yaptığı görüldü. Etkinlikte ilk sözü Ülkü Ocakları Başkanı aldı ve üniversitelerde dik duracaklarını, Türklüğün varlığını koruyacaklarını ilan etti.

'Ermenilere bir şey demiyorum'

Daha sonra Doç. Dr. Taner Tatar sözü aldı. Tatar, Hocalı’da yaşananları anlattıktan sonra şöyle dedi: "Hepimiz Ermeniyiz diyen bir zümre varya, ben gerçekten Ermeni olanlara bir şey demiyorum. Ama sevgili kadeşlerim, Ermeni olmayıp da Ermeniyim diyenler veledi zina demekten başka bir yol kalmıyor."

Tatar, bu sözleri salonda tekbir sesleri ile karşılasınca devam etti: “Tekrar ediyorum ben Ermenilere birşey demiyorum. Biz yaradılanı yaradandan dolayı severiz. Allah karşısında duranın inkar edenin karşısındayız, sonuna kadar da savaşırız. Allahın ekberliğini haykırmak bize şereftir."

Taner Tatar’ın sözleri bir kez daha salonda tekbir ile karşılandı.