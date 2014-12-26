Ermenek'te aileler için toplanan yardım bir milyonu geçti

Karaman Valiliğince, Ermenek'teki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan paranın bir milyon lirayı geçtiği bildirildi.

Metin Bolat'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Ermenek Kaymakamı Eyyüp Güngör, olayın hemen ikinci gününden itibaren işçi yakınlarına yardım yapılmaya başlandığını söyledi. Kaymakamlık olarak ilk başta ailelere 2'şer bin lira verildiğini ifade eden Güngör, bugüne kadar her aileye 25 ile 30 bin lira arasında yardım yapıldığını bildirdi.

Süreç uzayınca insanların ihtiyaçlarının arttığını, aciliyeti olan evlerin bakım ve onarımına başladıklarını dile getiren Güngör, "Tüm ailelere birer ev sözü verildi. Mevcut evler şehitlerin hatıraları olarak görüldüğü için hepsinin bakım ve onarımıyla ilgili mutlaka yardım yapılacak" dedi.

Devlet ve millet tek yürek oldu

Güngör, olaydan bir hafta sonra yoğun talep üzerine yardım hesabı açıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"100 bin lira göndermek isteyen insanlar oldu. Yardım kampanyasında şu an 1 milyon liranın üstünde para birikmiş durumda. Dünyanın dört bir tarafından insanlar yardım için seferber oldu. Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda'dan yardım yapıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından yardım paketleri gönderildi. Çocuklar sınıf olarak 100 lira para toplamış onları gönderdiler. Kişilerin hesabına yatırılan paralar olmuş. Bir spor kulübü 18 aileye yardım yapmak istediğini söyledi. Olayın gerçekleştiği madende 5 ay maaş alamayan işçilere biner lira yardım yaptık. Daha sonraki süre zarfında başvuran tüm işçilere yardım yaptık. Diğer ocaklarda çalışan muhtaç sınırındaki kişilerin ihtiyaçları için çalıştık. Üç aylığına açılan hesaba yardımseverlerin ilgisi devam ediyor. Toplanan parayı 18 aileye eşit şekilde dağıtacağız."

Kurtarma çalışmalarına katılan işçilere de yardım

Kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 500 işçiye, çalıştıkları gün üzerinden yakın zamanda ödeme yapılacağını aktaran Güngör, gönderilen yaklaşık 500 koli giyecek ve yiyecek yardımının da eşit şekilde dağıtıldığını vurguladı.

Ermenek'te kömür ocağında 28 Ekim'de meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, 38 gün süren arama kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi Saffet Uyar ile maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.