T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ermenek'te aileler için toplanan yardım bir milyonu geçti

Ermenek Kaymakamı Eyyüp Güngör: Bugüne kadar her aileye 25 ile 30 bin lira arasında yardım yapıldı

26 Aralık 2014 20:57

Karaman Valiliğince, Ermenek'teki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan paranın bir milyon lirayı geçtiği bildirildi.

Metin Bolat'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Ermenek Kaymakamı Eyyüp Güngör, olayın hemen ikinci gününden itibaren işçi yakınlarına yardım yapılmaya başlandığını söyledi. Kaymakamlık olarak ilk başta ailelere 2'şer bin lira verildiğini ifade eden Güngör, bugüne kadar her aileye 25 ile 30 bin lira arasında yardım yapıldığını bildirdi.

Süreç uzayınca insanların ihtiyaçlarının arttığını, aciliyeti olan evlerin bakım ve onarımına başladıklarını dile getiren Güngör, "Tüm ailelere birer ev sözü verildi. Mevcut evler şehitlerin hatıraları olarak görüldüğü için hepsinin bakım ve onarımıyla ilgili mutlaka yardım yapılacak" dedi.

 

Devlet ve millet tek yürek oldu

 

Güngör, olaydan bir hafta sonra yoğun talep üzerine yardım hesabı açıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"100 bin lira göndermek isteyen insanlar oldu. Yardım kampanyasında şu an 1 milyon liranın üstünde para birikmiş durumda. Dünyanın dört bir tarafından insanlar yardım için seferber oldu. Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda'dan yardım yapıldı. Türkiye'nin dört bir tarafından yardım paketleri gönderildi. Çocuklar sınıf olarak 100 lira para toplamış onları gönderdiler. Kişilerin hesabına yatırılan paralar olmuş. Bir spor kulübü 18 aileye yardım yapmak istediğini söyledi. Olayın gerçekleştiği madende 5 ay maaş alamayan işçilere biner lira yardım yaptık. Daha sonraki süre zarfında başvuran tüm işçilere yardım yaptık. Diğer ocaklarda çalışan muhtaç sınırındaki kişilerin ihtiyaçları için çalıştık. Üç aylığına açılan hesaba yardımseverlerin ilgisi devam ediyor. Toplanan parayı 18 aileye eşit şekilde dağıtacağız."

 

Kurtarma çalışmalarına katılan işçilere de yardım

 

Kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 500 işçiye, çalıştıkları gün üzerinden yakın zamanda ödeme yapılacağını aktaran Güngör, gönderilen yaklaşık 500 koli giyecek ve yiyecek yardımının da eşit şekilde dağıtıldığını vurguladı.

Ermenek'te kömür ocağında 28 Ekim'de meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, 38 gün süren arama kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi Saffet Uyar ile maden sahasının ruhsat sahibi Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

ermenekmadenkazaşehitkaymakameyyüp güngörmadenciaileleryardım kampanyası1 milyonevsöz

İlgili Haberler

Ermenek ithal kömüre muhtaç!

Karaman’ın Ermenek ilçesi’nde meydana gelen maden faciasının ardından ocaklardaki üretimin durması, ilçede kömür sıkıntısına neden oldu

Ermenek'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Madende mahsur kalan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

37 gün aradan sonra Ermenek'te son 5 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Madende mahsur kalan 18 işçinin de cansız bedeni çıkarılmış oldu

Ermenek’te yaşamını yitiren 5 madenci toprağa verildi

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında yaşamını yitiren 5 işçi son yolculuklarına uğurlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24