Ermenek’te yaşamını yitiren 5 madenci toprağa verildi

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde maden ocağında dün cansız bedenlerine ulaşılan 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi. 5 işçi yan yana yaşamlarını yitirdi. Son yolculuklarına da yan yana uğurlandı. Tören sırasında madencilerden Mehmet Özcan'ın 10 yaşındaki oğlu baygınlık geçirdi. İşçilerden Ali Haznedar'ın tabutunun üzerine baret ve bebeğinin patiği kondu. Karaman müftüsü, işçilerin şehit olduğunu belirtip, iş güvenliği uyarısı yaptı.

Dün cansız bedenlerine ulaşılan işçiler Kamil Yaman, Mehmet Özcan, Hasan Tuncer, Hüseyin Gültekin ve Ali Haznedar, cenaze araçlarıyla Ermenek Devlet Hastanesinden alınarak Nezehat Ahmet Keleşoğlu Camisi'ne getirildi.

Türk bayrağına sarılı tabutlar, burada törenin düzenleneceği alana konuldu.

Bu sırada işçi yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. İşçilerden Ali Haznedar'ın tabutunun üzerine madenci bareti ve bebeğine ait patik konulduğu görüldü.

Bu sırada işçilerden Mehmet Özcan'ın 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Özcan ve bazı işçi yakınları baygınlık geçirdi. Özcan ve fenalık geçiren diğer işçi yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti.

Karaman Müftüsü Nuri Değirmenci, tören öncesi yaptığı konuşmada, işçilerin şehit hükmünde olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in daha önceki toplu cenaze namazında yaptığı iş güvenliğiyle ilgili konuşmasını hatırlattı.

Cuma namazının ardından, cami önünde 5 işçi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Karaman Valisi Murat Koca, bazı milletvekilleri, işçi yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Ardından, işçilerin cenazeleri defnedilecekleri köy ve mahallelerine götürülmek üzere cenaze nakil araçlarına konuldu.