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Ermenek'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Madende mahsur kalan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

02 Aralık 2014 07:45

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çıkarılan işçinin cenazesi, ocağın girişinde ambulansa alınarak Ermenek Devlet Hastanesine götürüldü. İşçinin kimliği DNA testinden sonra belli olacak.

Madende mahsur kalan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ermenek'te kömür ocağında meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 13 işçinin cansız bedeni bulunmuştu.

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