Ermenek'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Çıkarılan işçinin cenazesi, ocağın girişinde ambulansa alınarak Ermenek Devlet Hastanesine götürüldü. İşçinin kimliği DNA testinden sonra belli olacak.
Madende mahsur kalan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ermenek'te kömür ocağında meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 13 işçinin cansız bedeni bulunmuştu.