Erken seçime mevcut hükümetle mi gidilecek, azınlık ya da seçim hükümeti mi kurulacak?

AKP ve CHP arasındaki görüşmelerden koalisyon kararı çıkmamasının ardından, erken seçim senaryoları bir kez daha konuşulmaya başladı. Erken seçime giderken izlenebilecek 3 yol var: Mevcut hükümetle gitmek, azınlık hükümeti ya da seçim hükümeti kurulması.

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, genel başkanlar arasındaki görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Milletimizin verdiği görevi sürdürmeye kararlıyız" demesi ve muhalefet partilerine "Erken Seçim kararını Cumhurbaşkanı'nın inisiyatif kullanmasına gerek bırakmadan siyaset olarak TBMM'de biz almalıyız" çağrısı yapması, AKP'nin erken seçim kararının Meclis'te alınması yönünde davranacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

AKP, mevcut hükümetle seçime gitmek için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Kurul'da görüşülecek ve açık oylamaya sunulacak olan erken seçim kararının alınabilmesi için salt çoğunluk aranacak. CHP ve HDP'nin önergeye destek vermemesi halinde, MHP'nin oylama karşısındaki tavrı, erken seçim kararının alınmasında belirleyici olacak. Hülya Karabağlı'nın Ankara kulislerine dayanarak yaptığı habere göre:

"Meclis İç Tüzüğü’nün 95. Maddesi’ne göre, 'Seçimlerin Yenilenmesine Dair Önergeler Anayasa Komisyonu’nda görüşüldükten sonra hazırlanacak rapor' Genel Kurul’da görüşülecek ve açık oylama yapılacak. Erken seçim kararı için toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranacak. CHP ve HDP, AKP’nin erken seçim önergesine destek vermezse, MHP kilit rol oynayacak. MHP, oylamaya katılmazsa, AKP 258 sandalyesiyle salt çoğunluğu elde ederek Meclis’ten bir erken seçim kararı çıkabilecek."

AKP'nin Meclis'e erken seçim önergesi sunmaması ya da sunmasına rağmen salt çoğunluğun sağlanamaması halinde izlenebilecek bir diğer yol, "azınlık hükümeti" kurulması. Hükümet kurma görevini iade etmeyeceğini açıklayan Başbakan Davutoğlu'nun, seçim takvimi ortaya konmuş bir azınlık hükümeti için MHP'den destek istemesi, erken seçime giderken izlenebilecek yollardan bir tanesi. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Erdoğan'ın telkin ve tavsiyesi ile Davutoğlu partimizi ziyareti planlıyorsa, bu görüşme düşüncesi cevap bulmayacak" sözleri, "MHP kapıyı kapattı" şeklinde yorumlanmıştı. Son açıklamalar, MHP'nin şimdilik azınlık hükümetine de destek vermeyeceğini gösteriyor.

Son seçenek ise seçim hükümeti. "Benim 45 günün dışına taşan bir esnetme yetkim yok. Bunların hepsi benim 45 günlük süre içerisindeki atacağım adımlardır. Ama kronolojik süreci nasıl değerlendiririm, o biraz bana kalsın" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 günlük sürenin 23 Ağustos'ta dolmasından sonra Meclis Başkanı İsmet Yılmaz ile görüşüp geçici seçim hükümeti kurulması için düğmeye basabilir. Eğer seçim hükümeti kurulursa, her parti temsil edildiği oranda bakanlık sahibi olacak. Ama MHP, HDP ile seçim hükümeti bile olsa aynı hükümette yer almak istemiyor. MHP seçim hükümetine katılmazsa, kontenjanı diğer partilere dağıtılacak.